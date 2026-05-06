FMF endurece postura: amenaza con excluir del Mundial 2026 a quienes no acudan a concentración

La Federación Mexicana de Futbol advirtió que los jugadores convocados que no se presenten a la concentración programada para el 6 de mayo quedarán fuera de la Copa del Mundo 2026. El organismo reiteró que la reunión en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México sigue en pie y no habrá excepciones.

A través de un comunicado, la FMF señaló que todos los futbolistas citados deben reportarse conforme a lo establecido por el cuerpo técnico. De lo contrario, perderán la oportunidad de integrar la selección en el próximo Mundial.

La controversia se originó luego de que los jugadores de Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, recibieran un permiso especial para disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup frente a LAFC, pese a que existía un acuerdo para que ningún club utilizara a futbolistas convocados a partir de esa fecha.

Según fuentes, dicho permiso fue posteriormente retirado, por lo que ambos jugadores tendrían que integrarse de inmediato a la concentración si desean mantenerse en la lista rumbo a 2026.

El conflicto se intensificó la noche del 5 de mayo, cuando Amaury Vergara, dueño de Chivas, expresó en redes sociales su desacuerdo con la situación y anunció que sus jugadores no acudirían al llamado, argumentando que no se respetaron los acuerdos con el técnico Javier Aguirre.

Mientras tanto, otros clubes que aún compiten en la liguilla analizan su postura respecto a la liberación de sus futbolistas.

Por su parte, la Selección Mexicana sostiene que los 20 jugadores convocados —12 considerados para el Mundial y ocho como sparrings— deben presentarse el mismo 6 de mayo a las 20:00 horas, en el inicio de la concentración previa a los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia.

En el caso de Chivas, tras el mensaje de su directiva, se citó a entrenamiento en Verde Valle a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. De acuerdo con reportes, algunos de ellos ya se encontraban en las instalaciones del club, mientras se espera una definición oficial tanto del equipo como de la Selección.