Franco Escamilla explota contra el Cruz Azul y levanta la mano para ser técnico

Tras la vergonzosa derrota de la Máquina del Cruz Azul en contra de las Águilas del América, uno de sus más fieros enemigos de los cementeros, los fans del equipo de La Noria estallaron encontrar del club de sus amores, siendo uno de ellos, Franco Escamilla.

Durante la última edición de su programa, La Mesa Reñoña, el famoso comediante de Morelos, maldijo a los jugadores y a el cuerpo técnico de la Máquina Cementera, pero también levanto la mano para dirigir al club de la capital.

“Chig*s a tu madre, Sebastián Jurado y todo Cruz Azul. Sí, chigu*n a su madre. No los dejó de apoyar, pero chigu*n a su madre por cada gol que recibieron, 70 veces 7 como dice la biblia. Si me dicen ‘Franco, es que traemos un desmadre’, yo no pongo excusas para dar mi show, ustedes no pongan excusas para hacer su put* trabajo”, resaltó.

“Al chile, yo mero. Hashtag ‘#FrancoparadirigiraCruz Azul’. Si el ‘Tata’ Martino no tiene que estar en los partidos, ¿por qué yo si?, yo voy a dirigir desde lejos”, remarcó el conocido comediante de 41 años en su clásico humor.

Después de una serie de derrotas y la estrepitosa caída ante las Águilas del América, la directiva del club puso fin al mandato de Diego Aguirre, ahora suenan nombres conocidos como Ricardo Gareca, Tuca Ferretti y Antonio ‘El Turco’ Mohamed para dirigir al Cruz Azul.