Fuerte golpe en la MLB deja a jugador en el hospital

El béisbol estadounidense vivió una noche difícil el último jueves en el partido entre Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco después de un impactante choque entre Jurickson Profar y C.J. Abrams, quienes en su intención por alcanzar una bola aérea se terminaron golpeando.

Quien se llevó la peor parte del impacto fue Profar, jardinero izquierdo del equipo, porque golpeó su cabeza contra la rodilla de su compañero. De inmediato los presentes empezaron a pedir asistencia y tras algunos minutos parecía que no había ocurrido nada grave, tanto es así que el jugador se levantó caminó por el césped rumbo a los vestuarios sin ayuda.

Sin embargo, el mareo que sufrió a causa del golpe provocó que colapsara sobre el campo. La imagen de Profar cayendo sobre sus pasos se viralizó de inmediato en las redes sociales y causó estupor en el estadio. Fue entonces cuando se lo colocó sobre una camilla, se le puso un cuello ortopédico y se lo sacó del lugar en ambulancia rumbo a una clínica cercana. Antes de abandonar el recinto, el beisbolista levantó su puño derecho para llevarle algo de tranquilidad a los fanáticos.

"Fue terrible, pero lo hace más fácil por el hecho de que está sonriendo. Está acostado sonriendo. Lo levantamos, pero de repente se vuelve a caer. Cada vez que pones a alguien en una camilla de esa manera es una sensación horrible. Pero el verlo, la forma en que está tratando de hacer que todos se sientan bien con una sonrisa en su rostro, te hace sentir un poco mejor", declaró el entrenador Bob Melvin.

El pitcher Joe Musgrove también habló después del partido: "Sé que quería salir del campo por sus propios medios. Es el tipo de persona que no quiere salir en camilla. Estaba haciendo todo lo posible para marcharse". Y agregó: "No me di cuenta de la gravedad de esto hasta que vi la repetición en cámara lenta una vez que salí del juego".

Algunas versiones indican que el jugador ha sufrido una conmoción cerebral, pero hasta el momento no se ha conocido un parte médico que certifique ese cuadro. A casi 24 horas del accidente, el deportista continúa internado.

Los Padres lo ganaron en la décima entrada con un sencillo de Jorge Alfaro, con las bases llenas. Kim Ha-seaong comenzó en segunda como corredor automático y Austin Nola recibió un pasaporte intencional. Kim llegó a tercera en el sencillo de Trent Grisham. Jarlin García no tuvo una jugada en tercera y se retrasó en el lanzamiento a primera. Alfaro luego conectó un sencillo al centro para ganar.

Manny Machado se voló la barda por primera vez en casi tres semanas y el as Joe Musgrove se combinó con tres relevistas para un juego de dos imparables. Los Padres ganaron por tercera vez en 11 partidos. Los Gigantes perdieron por 13ra vez en 17 juegos.

Con información de INFOBAE