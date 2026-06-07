Rangers de Sabinas barre a Cubs y avanza a la final de béisbol

A los Rangers de Sabinas les bastaron dos juegos para confirmarse finalista en la categoría 13-14 años de la Liga de Béisbol Furiazul, tras barrer a la novena de Cubs en duelo que sostuvieron ayer en el diamante del Parque Xochipilli.

En el primer compromiso del doble cartel, los vigilantes lanzaron contundentes ataques en la segunda y quinta entrada para labrar un triunfo por pizarra de 11-1, en apenas 5 innings.

Fabián Ayón conectó de 4-3, Carlos Martínez se fue de 2-2 y Cristian Zamora pegó de 3-2 para comandar la ofensiva sabinense, mientras que el mismo Zamora se anotó el acierto con destacada labor de 3 entradas y un tercio en las que admitió una carrera, le pegaron 3 hits, otorgó 2 pasaportes y ponchó a 6; a su vez, Lionel Hernández cargó con la derrota con labor de 1.2 innings.

En el primer episodio, los Rangers tomaron la iniciativa con timbres de Fabián Ayón y Cristian Zamora; después ampliaron con 5 anotaciones en la segunda, incluido un vuelacercas de Carlos Flores, mientras que en el quinto rollo sentenciaron con 4 rayitas. Por su parte, Óscar Hernández timbró por los Cubs en la tercera tanda para evitar la blanqueada.

Posteriormente, los Rangers vinieron de atrás y terminaron imponiéndose sobre Cubs por pizarra de 10-3 en la segunda confrontación, para definir la limpia y sellar su pase a la final.

Los Cachorros aventajaron en el primer rollo con triple producción elaborada por Óscar Hernández, Alan Mata y Lionel Hernández; sin embargo, los vigilantes respondieron en el fondo de la inicial con timbres de Fabián Ayón y Carlos Flores para acercarse, luego Pablo Cortez empató con una rayita en la segunda, mientras que el mismo Flores y Cristian Zamora anotaron en la tercera para despegar 5-3 a la novena de Sabinas.

Los Rangers se crecieron y en la cuarta ampliaron la diferencia con carreras de Larry Guzmán y Ayón, luego sumaron otro par de carreras más en la sexta, mientras que Diego Martínez cruzó el pentágono en la séptima y selló la victoria que valió el pase a la final de la categoría Pre-Junior. En la loma, el éxito fue para el abridor Carlos Martínez, mientras que Emil Ramos fue el derrotado.