Acereros de Monclova presentan su juego de pretemporada en Eagle Pass

En evento que realizado ayer, el Club Acereros de Monclova y el Mayor Aaron Valdez presentaron oficialmente el juego de pretemporada que la Furia Azul disputará hoy ante una selección representativa de Eagle Pass, Texas.

La presentación se llevó a cabo en el Art & Culture Center de la ciudad fronteriza, donde estuvieron presentes el gerente deportivo de la Furia Azul, Valentín Gámez, así como el manager Juan Gabriel Castro y un grupo de jugadores encabezado por Balbino Fuenmayor, Rodolfo Amador y Juan Mora.

Durante el evento también se anunciaron clínicas de béisbol dirigidas a niños de distintas edades, con el objetivo de fomentar la práctica del rey de los deportes en territorio texano.

Tras cumplir su compromiso en Eagle Pass, los Acereros regresarán a Monclova para medirse a los Rieleros de Aguascalientes este sábado y domingo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Posteriormente, el próximo martes cerrarán el mes con un duelo ante Saraperos de Saltillo. La Furia Azul continuará su preparación con 10 juegos más en abril, previo al arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.