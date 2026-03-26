Donovan Carrillo clasifica a la final del Mundial de Patinaje en Praga

RAGA, REPÚBLICA CHECA — El patinador mexicano Donovan Carrillo Suazo volvió a escribir una página dorada para el deporte invernal de su país al clasificar este jueves a la gran final del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo 2026. En una actuación electrizante sobre la pista de Praga, el jalisciense logró superar la ronda del programa corto, asegurando su lugar entre los mejores 24 patinadores del planeta que buscarán la gloria en la rutina libre el próximo sábado.

Donovan Carrillo avanzó a la final del Mundial de Praga tras presentar una rutina técnica de alta dificultad que fue recibida con una ovación de pie por el público europeo. Con una ejecución limpia en sus saltos y una interpretación artística que resaltó sus raíces mexicanas, Carrillo obtuvo un puntaje que se coloca entre sus mejores marcas personales, consolidando su estatus como el máximo referente del patinaje artístico en América Latina en este ciclo olímpico de 2026.

¿Cómo logró Donovan Carrillo clasificar a la final?

La clasificación de Donovan Carrillo es el resultado de un intenso proceso de preparación en el extranjero, donde el patinador ha perfeccionado su técnica bajo la supervisión de entrenadores internacionales de élite. Tras su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Invierno pasados, el tapatío ha demostrado una madurez técnica notable, logrando aterrizar combinaciones de saltos que anteriormente representaban su mayor desafío competitivo. Su carisma en el hielo y su capacidad para conectar con la audiencia internacional han vuelto a ser factores determinantes en la calificación de los jueces en la República Checa.

Reacciones y apoyo a Donovan Carrillo

Analistas deportivos señalan que el avance de Carrillo a la final del Mundial de Patinaje Artístico en Praga es un triunfo para el deporte de invierno en México, un país que carece de infraestructura masiva para estas disciplinas. La persistencia de Donovan frente a las adversidades presupuestarias y logísticas lo ha convertido en un símbolo de resiliencia, inspirando a una nueva generación de atletas mexicanos a incursionar en deportes sobre hielo. El objetivo del patinador para la final del sábado es mejorar su posición en el ranking mundial y asegurar plazas adicionales para México en futuras competencias internacionales.

Por su parte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano han enviado mensajes de felicitación al atleta, destacando que su presencia en la final de Praga coloca a México en el mapa de la élite mundial del patinaje. El apoyo de los aficionados mexicanos en redes sociales no se hizo esperar, convirtiendo el nombre de Donovan Carrillo en tendencia nacional mientras celebran que el "niño de oro" del hielo volverá a portar los colores nacionales en la instancia definitiva del torneo.

¿Qué se espera de la actuación de Carrillo en la final?

Con este resultado, Donovan Carrillo se prepara para el programa libre, donde se espera que presente una rutina con mayor carga emocional y complejidad técnica. El Mundial de Praga 2026 está siendo testigo de la evolución de un patinador que ya no solo compite por participar, sino que lucha por meterse en el Top 10 de la clasificación global. La cita con la historia será este fin de semana, cuando Donovan busque cerrar su participación con una actuación que reafirme su legado como el mejor patinador mexicano de todos los tiempos.