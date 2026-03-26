Santiago Giménez revela por qué decidió operarse previo al Mundial 2026

El futbolista mexicano Santiago Giménez compartió detalles sobre la decisión que lo llevó a someterse a una cirugía en el tobillo derecho, en plena preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En entrevista con TUDN, el delantero del AC Milan explicó que las molestias comenzaron antes de la Copa Oro 2025. A pesar de ello, optó por continuar jugando y tratar el dolor con medicación, confiando en que la situación no empeoraría.

Sin embargo, con el paso de los partidos, la intensidad de la molestia aumentó considerablemente. Giménez relató que, incluso siendo titular y con altas expectativas en su club, decidió seguir compitiendo hasta que el dolor se volvió insoportable.

¿Qué llevó a Santiago Giménez a la cirugía?

El punto decisivo llegó tras un partido ante el Atalanta, en el que tuvo que recurrir a una mayor dosis de medicamentos para poder jugar. Fue entonces cuando reconoció que no podía continuar en esas condiciones.

Posteriormente, tras realizarse estudios y radiografías, se confirmó que la mejor opción era la intervención quirúrgica. El delantero señaló que tomó la decisión junto a su familia, considerando también la cercanía del Mundial.

Impacto en la Selección Mexicana

Por otra parte, el atacante de la Selección Mexicana se refirió al panorama actual del equipo, marcado por diversas lesiones. Aseguró que esta situación podría fortalecer mentalmente al grupo de cara a la próxima justa mundialista, ya que los jugadores afectados buscarán regresar en mejor forma.