Julio Ibáñez y Daniel García son liberados en Sudáfrica

JOHANNESBURGO, Sudáfrica — El periodista deportivo mexicano Julio "El Profe" Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron puestos en libertad absoluta este martes por la autoridad judicial de Sudáfrica, luego de permanecer poco más de dos meses bajo un restrictivo proceso legal en el país africano derivado de un incidente con un dron.

La resolución fue dictada por un juez en Johannesburgo, quien desestimó formalmente los cargos de presunto espionaje y terrorismo que pesaban sobre los comunicadores de la cadena TelevisaUnivision. Tras realizarse el análisis de los argumentos de la defensa, el tribunal determinó la inocencia total de los mexicanos, concluyendo que el despliegue del artefacto aéreo respondió a un error técnico y de orientación, descartando de manera definitiva cualquier intencionalidad delictiva o de sabotaje.

Detalles confirmados

La odisea jurídica de los profesionales de la comunicación comenzó el pasado 18 de marzo en territorio sudafricano. El equipo de TUDN se había trasladado a dicha nación con el objetivo de recopilar material audiovisual e información de seguimiento sobre la Selección Nacional de Sudáfrica, escuadra que se medirá ante la Selección de México en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, fueron arrestados en su hotel tras haber operado un dron comercial en una zona restringida.

Durante las semanas posteriores a la captura, Ibáñez y García lograron obtener el beneficio de continuar su proceso legal bajo la medida de libertad condicional, aunque enfrentaron un estricto arraigo que les impedía abandonar las fronteras del país. La resolución definitiva y la liberación se alcanzaron mediante el trabajo coordinado entre el cuerpo jurídico de la empresa de televisión y el acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Reacciones y agradecimientos

A través de un comunicado oficial emitido por la Mesa Directiva de Prensa de TelevisaUnivision, la compañía confirmó que las autoridades sudafricanas procedieron a realizar la devolución inmediata de los pasaportes de ambos trabajadores, declarando el cierre formal del caso. Asimismo, la empresa extendió un agradecimiento público a los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), a los periodistas del gremio y a los aficionados que se pronunciaron sobre la situación.

A través de un video difundido en sus canales digitales personales, Julio Ibáñez describió el periodo de detención como una "pesadilla" sumamente compleja y celebró que finalmente las instancias correspondientes hicieran justicia. Se confirmó que los dos comunicadores emprenderán el traslado de retorno y arribarán a la Ciudad de México este miércoles para reencontrarse con sus respectivas familias, proyectando su posterior reincorporación a las actividades de cobertura del torneo mundialista.