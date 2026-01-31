Robert Lewandowski podría dejar el FC Barcelona al final de la temporada

La esposa de Robert Lewandowski advierte un posible adiós al FC Barcelona.

Ana Lewandowski, esposa de Robert Lewandowski, habría anticipado la salida del jugador del FC Barcelona para el final de la actual temporada.

La historia de Robert Lewandowski estaría cerca de llegar a su final, luego de que su esposa, Ana, advirtió sobre la posible salida del jugador del FC Barcelona, momento que llegaría al final de la temporada.

Anna Lewandowska declaró a Plejada, un popular medio polaco, sobre su futuro más inmediato y no dudó en reconocer que parece el final de su esposo, Robert Lewandowski, en el FC Barcelona.

Trascendió que el círculo familiar ya planea salir del FC Barcelona de España en busca del nuevo destino profesional del futbolista Robert Lewandowski. Anna, esposa de Robert Lewandowski, aceptó que disfrutaron cada momento, cada partido con la afición, y aseguró que han tomado la recta final de esta temporada con cierta filosofía.

¿Qué declaró Ana Lewandowska sobre el futuro de su esposo?

En un amago de despedida, Ana desea que se hable de su esposo Robert Lewandowski durante muchos años y que las generaciones futuras no se olviden de él. "Porque ha hecho algo grandioso y solo puedo decir que me siento muy orgullosa".