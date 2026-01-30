Rafael Carioca se despide del fútbol tras una carrera brillante

MONTERREY, NL 30-Jan-2026. En un video que recorrió pasajes de su carrera como futbolista, el ex felino Rafael Carioca anunció oficialmente su retiro del fútbol.

Carioca recordó su etapa en Gremio, Vasco da Gama y Atlético Mineiro en Brasil; Spartak de Moscú en Rusia; y principalmente en Tigres.

"Ha llegado el momento de colgar la bota y cerrar un capítulo decisivo de mi historia. Hoy me despido del fútbol, el sueño de un chico que se hizo realidad. Con el apoyo incondicional de mi familia y mucho esfuerzo en el camino conseguí ser jugador de fútbol.

"Llevaré para siempre en mi memoria el cariño y el corazón de los hinchas de los equipos que representé y con respeto a todos los clubes que defendí, agradecido por todo lo que viví. Decir adiós al fútbol no es simple, pero este ciclo con el corazón tranquilo, y feliz por todo lo que conseguí. Gracias fútbol", declaró en parte del video que publicó.

Debutó profesionalmente en 2008 con Gremio y su último equipo fue Tigres en 2025, donde se convirtió en leyenda.

Con los felinos jugó 8 años y ganó 3 títulos de Liga MX y una Liga de Campeones Concacaf, entre sus logros más destacados.

Con el dorsal 5 maravilló en Tigres en muchos escenarios del fútbol mexicano. La pausa para esperar la pasada del compañero y para bajarle el ritmo al rival. Solía pisar el balón pulcramente y deleitar a la tribuna con amagues y cambios de juego, que no son comunes en un medio de contención.

En 2016, fue convocado a la Selección de Brasil por el técnico Adenor Leonardo Bacchi "Tite" para los juegos ante Ecuador y Colombia cuando Carioca jugaba en el Atlético Mineiro.

Carioca ya no jugaba desde hace varios meses, pero hasta hoy anunció que su magia oficialmente se acabó.