México inicia su participación en los Juegos Centroamericanos 2026

SANTO DOMINGO, República Dominicana — La delegación mexicana dio inicio formal a su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras desfilar durante la ceremonia de apertura celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El contingente azteca hizo su ingreso al recinto encabezado por la tiradora deportiva Gabriela Rodríguez y el clavadista regiomontano Juan Manuel Celaya, designados abanderados por el Comité Olímpico Mexicano.

La ceremonia de apertura reunió a 37 naciones en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El acto protocolario dio el banderazo inicial a la justa deportiva regional con la presencia de representantes de 37 naciones participantes. La gala inaugural combinó demostraciones culturales, muestras musicales y la presentación de más de seis mil deportistas que competirán por las medallas continentales en una fiesta atlética que se extenderá formalmente hasta el próximo 8 de agosto en diversas sedes e instalaciones dominicanas.

México busca mantener su liderazgo en el medallero con 646 atletas en competencia.

La representación tricolor se presentó como uno de los grupos más numerosos del certamen, integrada por un total de 646 atletas, entre los que se encuentran 322 hombres y 324 mujeres. Con esta amplia convocatoria, el deporte nacional busca defender el liderato histórico del medallero general y afianzarse como la principal potencia competitiva dentro de la región caribeña y centroamericana.

Atletas destacados como Osmar Olvera y Prisca Awiti buscan medallas en Santo Domingo.

El grupo nacional cuenta con figuras de alto rendimiento entre sus filas, destacando deportistas como el clavadista Osmar Olvera, la judoca Prisca Awiti y las especialistas en tiro con arco Alejandra Valencia y Ángela Ruiz. Cada uno de estos atletas parte en el selecto grupo de favoritos para ubicarse en las posiciones de honor en sus correspondientes pruebas.

Las jornadas de competencias oficiales darán inicio desde este fin de semana en disciplinas donde México buscará cosechar preseas tempranas, tales como clavados, tiro deportivo, natación, gimnasia, taekwondo y tiro con arco. La delegación tricolor enfoca sus objetivos en mantener la regularidad en el podio para sostener el dominio registrado en las ediciones previas de la contienda.