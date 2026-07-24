México Sub-20 gana 3-0 a Antigua y Barbuda en Puebla

México inició con el pie derecho el Campeonato de la Concacaf Sub-20. El 'Mini Tri' tuvo una gran actuación ante Antigua y Barbuda y con goles de Hugo Camberos (12), Francisco Valenzuela (22) y Santiago Sandoval (47) ganó por 3-0.

El combinado nacional no tuvo problemas para superar a la Selección de Antigua y Barbuda, que al final del partido se vio afectada por la altitud de Puebla.

El primer gol llegó gracias al tanto de Hugo Camberos. El extremo de Chivas fue derribado por un defensor dentro del área, lo que llevó al árbitro a revisar la jugada en el VAR y señalar un penalti, que el rojiblanco ejecutó de buena manera.

Diez minutos después, Camberos selló su actuación con una asistencia para Francisco Valenzuela, quien anotó el segundo tanto.

Para cerrar un primer tiempo de ensueño, Santiago Sandoval marcó el 3-0 tras una mala salida de Antigua y Barbuda, una recuperación alta y un remate del delantero rojiblanco.

Ocho jugadores del Guadalajara fueron convocados con México en este Premundial Sub-20 y, a pesar de ser el primer partido, los rojiblancos brillaron.

Destacaron Hugo Camberos y Santiago Sandoval, quienes anotaron y jugaron de buena manera para sellar la victoria Tricolor.

En la portería, Liceaga mantuvo su arco en cero, aunque nunca fue realmente exigido.

Hernández y Orozco se destacaron en la defensa, mientras que Samir Inda fue fundamental en el mediocampo para el dinamismo mostrado en los 90 minutos.

México sumó sus primeros tres puntos en el Campeonato de la Concacaf Sub-20, colocándose en el liderato del Grupo B. Su próximo encuentro será el lunes 27 ante Costa Rica a las 20 horas en Puebla.