La Selección Mexicana Sub-20 vence 3-0 a Antigua y Barbuda en Puebla

PUEBLA, Puebla — La Selección Mexicana Sub-20 inició con el pie derecho su camino en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf al imponerse de manera contundente por marcador de tres goles contra cero a su similar de Antigua y Barbuda. El compromiso disputado sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc le permitió al conjunto nacional sumar sus primeras tres unidades dentro de la actividad correspondiente al Grupo B del certamen regional.

El conjunto dirigido técnicamente por Eduardo Arce impuso condiciones desde los primeros minutos del cotejo para reflejar la superioridad ofensiva. Al minuto 13 de la primera mitad, Hugo Camberos adelantó al cuadro tricolor al ejecutar correctamente una pena máxima. Posteriormente, al minuto 22, Francisco Valenzuela incrementó la ventaja al conectar el balón dentro del área rival, estableciendo el dos a cero provisional antes de la primera media hora.

Antes de llegar al descanso del medio tiempo, la escuadra mexicana sentenció el resultado definitivo durante el tiempo añadido del primer lapso. Santiago Sandoval aprovechó un descuido en la zaga caribeña para rematar a portería y marcar el tercer tanto de la noche. Para la parte complementaria, el equipo nacional administró la tenencia del balón y realizó rotaciones en su alineación para dosificar la carga física de los jugadores.

El certamen reviste una importancia estratégica debido a que otorga cuatro boletos directos para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA 2027, además de entregar al representativo campeón el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con esta victoria inicial, el combinado juvenil se coloca en la parte alta de su sector para encarar sus próximos compromisos de la fase de grupos.

La Selección Mexicana Sub-20 continuará su participación en la competencia este próximo lunes cuando se mida ante la Selección de Costa Rica, un encuentro fundamental en sus aspiraciones por asegurar el liderato de grupo. En las jornadas posteriores, el equipo nacional cerrará la ronda clasificatoria enfrentando a los representativos de Surinam y Puerto Rico para buscar su pase a la fase eliminatoria.