Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos

Gael E. Santiago y Francisco de la Cruz conformaron una dupla letal en el ataque de Los Rojos y juntos lideraron el triunfo por goleada de 7-0 sobre el Club Calor, al enfrentarse dentro de la novena jornada de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Santiago y de la Cruz derrocharon contundencia sobre la cancha del Parque 1, donde ambos se firmaron dobletes para apuntalar la ventaja y encaminar a la escuadra escarlata a los primeros puestos de la tabla en la categoría Cascarón.

El equipo caliente no reaccionó y Los Rojos continuaron con su fútbol ordenado y ofensivo, lo que permitió mantener el dominio del partido y ampliar la diferencia con tantos de Josué Hernández, Gerardo Rivera y Héctor Sauceda, sumando otro valioso triunfo en el presente certamen.

En duelo con tintes fraternales, el equipo de Tuzos Plus impuso un claro dominio ante su similar de Tuzos Monclova y gestó una clara victoria por marcador de 4-1, durante la fecha 9 de la categoría Cascarón.

Luis Ramos fue el MVP del partido luego de firmar un par de anotaciones que le dieron la iniciativa a la escuadra de Tuzos Plus, mientras que Ricardo González y Emiliano de Luna lo secundaron con un tanto para darle tintes de goleada al resultado; por su parte, el conjunto derrotado encontró el gol de la honra por medio de Austin Mendoza.