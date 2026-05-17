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Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos

Los Rojos, con un ataque letal, se posicionan en los primeros lugares de la tabla tras su contundente victoria.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 17 mayo, 2026 - 08:39 a.m.
Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos
Los Rojos se impusieron por goleada de 7-0 ante el Club Calor.

Gael E. Santiago y Francisco de la Cruz conformaron una dupla letal en el ataque de Los Rojos y juntos lideraron el triunfo por goleada de 7-0 sobre el Club Calor, al enfrentarse dentro de la novena jornada de la Copa Xochipilli de Fútbol.

Santiago y de la Cruz derrocharon contundencia sobre la cancha del Parque 1, donde ambos se firmaron dobletes para apuntalar la ventaja y encaminar a la escuadra escarlata a los primeros puestos de la tabla en la categoría Cascarón.

El equipo caliente no reaccionó y Los Rojos continuaron con su fútbol ordenado y ofensivo, lo que permitió mantener el dominio del partido y ampliar la diferencia con tantos de Josué Hernández, Gerardo Rivera y Héctor Sauceda, sumando otro valioso triunfo en el presente certamen.

 

En duelo con tintes fraternales, el equipo de Tuzos Plus impuso un claro dominio ante su similar de Tuzos Monclova y gestó una clara victoria por marcador de 4-1, durante la fecha 9 de la categoría Cascarón.

Luis Ramos fue el MVP del partido luego de firmar un par de anotaciones que le dieron la iniciativa a la escuadra de Tuzos Plus, mientras que Ricardo González y Emiliano de Luna lo secundaron con un tanto para darle tintes de goleada al resultado; por su parte, el conjunto derrotado encontró el gol de la honra por medio de Austin Mendoza.

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Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos
El Calor no tuvo la capacidad para contener al ataque rival.
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Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos
Santiago y de la Cruz lideraron la ventaja de la escuadra escarlata.

  • Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos

    El Calor no tuvo la capacidad para contener al ataque rival.

  • Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos

    Santiago y de la Cruz lideraron la ventaja de la escuadra escarlata.

  • Gael Santiago y Francisco de la Cruz destacan en victoria de Los Rojos
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