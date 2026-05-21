Premios Astros 2025: Gala en Monclova reconoce a deportistas locales

Esta noche, el Club Deportivo y Social Astros continuará la entrega de Premios Astros 2025 al otorgar el prestigiado galardón a 45 personalidades del deporte local, dentro de una gala que se realizará en un reconocido salón de eventos sociales de esta ciudad.

Después del evento realizado el pasado mes de abril, en el que se homenajeó a aproximadamente 30 deportistas, el organismo otorgará otra cantidad significativa de premios correspondientes a la edición 36.

Entre las personalidades que esta noche recibirán el Premio Astro figuran Eva Riojas, Silvia Veliz, Mía Carrión y Carol Flores en la disciplina de porristas, además de Marian González, Ivana Pérez, Anilú Arzola, Virginia Sánchez, Neila Maldonado, Armandina Ballesteros, Tirso Flores y Refugio González en softbol, así como Elba Ortiz en atletismo y Valentina Rague en karate.

En la disciplina de béisbol, el galardón se entregará a Miguel Noriega, Joaquín Ramírez, Roberto Reyes, José Sánchez, Armando Rodríguez, Valdo López, Humberto Mena, Abel López, Gil Castellanos, Manuel López, Javier Flores Rodríguez, Alejandro Cruz y Alejandro Peña.

También se reconocerá a los futbolistas Alejandro Aguilar, David Cárdenas, Luciano Aguilar, Rubén Cruz, Sergio Thompson, Oscar Valdez, Santiago Aguayo, Rolando Macías, Ignacio "Nacho" Ortegón, Guadalupe Fraga y Rogelio Espinoza, además del ciclista Manuel Castilla y el basquetbolista Edgar Riojas, mientras que en lucha libre se reconocerá a Francisco Padilla.

En boxeo, habrá un Premio Astro 2025 para el reconocido promotor Mario Menchaca, además de un reconocimiento póstumo para el campeón Moisés "Taz" Calleros, mientras que José de la Rosa figurará como promotor deportivo y Javier Flores Loera será galardonado como cronista deportivo.