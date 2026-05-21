Enrique Riquelme se postula para la presidencia del Real Madrid

El empresario Enrique Riquelme comunicó oficialmente a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de competir por la presidencia del club frente a Florentino Pérez, actual mandatario merengue y una de las figuras más poderosas en la historia reciente de la institución.

La noticia llega apenas días después del episodio que protagonizaron ambos personajes y que terminó por colocar al empresario en el centro de la conversación madridista. Durante una conferencia de prensa donde anunció elecciones anticipadas, Florentino Pérez lanzó una frase que rápidamente encendió todo: "ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano... acento mexicano... que se presente".

Aunque nunca pronunció su nombre, en España no hubo dudas de que se refería a Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía española enfocada en proyectos de energía solar y con fuerte presencia en México y América Latina.

Horas después, Riquelme respondió con una carta abierta publicada en redes sociales y posteriormente difundida por el diario Marca, donde dejó claro que cumple "con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura" y que cuenta con la "capacidad económica y experiencia financiera" necesarias para aspirar a la presidencia del club blanco.

El empresario de 37 años, nacido en Alicante pero actualmente radicado en México, es conocido en el mundo de los negocios como "El Rey del Sol". Su empresa mantiene operaciones en México, Chile, Panamá, Colombia, Estados Unidos y Medio Oriente, además de haber concretado hace unos meses la compra de Iberdrola México por cerca de 4 mil millones de dólares.

La figura de Riquelme ha crecido de manera importante en los últimos años. En 2018 apareció en la portada de Forbes como "El Hombre de la Energía Solar" y en 2025 fue incluido entre los mejores CEO del año anterior.

Pero su relación con el Real Madrid no es nueva. Es socio del club desde hace más de 20 años, uno de los requisitos obligatorios para competir por la presidencia, y además proviene de una familia ligada al madridismo. Su padre, Enrique Riquelme de la Torre, formó parte de la directiva durante la gestión de Ramón Calderón.

Distintos rankings financieros sitúan actualmente el patrimonio del empresario cerca de los 460 millones de euros, una cifra que le permitiría afrontar el aval bancario equivalente al 15 por ciento del presupuesto del club, requisito indispensable para registrarse oficialmente como candidato.

No sería la primera vez que intenta irrumpir en la política interna del club. En 2021 amagó con competir contra Florentino Pérez, aunque finalmente nunca presentó candidatura formal. En aquel momento denunció que las elecciones fueron adelantadas con plazos tan reducidos que hacían prácticamente imposible organizar una alternativa real.

Desde entonces, Riquelme ha insistido en la idea de construir un "Real Madrid 3.0", concepto con el que plantea una evolución institucional del modelo encabezado por Florentino durante las últimas décadas.

En su más reciente mensaje, el empresario criticó que el club haya pasado "casi veinte años sin un proceso electoral participativo" y cuestionó los tiempos establecidos por los estatutos actuales. También propuso ampliar el periodo preelectoral y facilitar herramientas como el voto por correo y el contacto directo con el padrón de socios.

Durante una reciente aparición pública en México, Riquelme incluso ironizó sobre la frase de Florentino Pérez. "No sé si se hizo noticia porque a veces tengo acento mexicano", comentó entre risas antes de reconocer que el Real Madrid "no está en su mejor momento".

También admitió que Florentino Pérez "probablemente haya sido el mejor presidente de la historia moderna del Real Madrid", aunque dejó claro que eso no le impedirá competir.

Ahora, el empresario ya notificó formalmente a la Junta Electoral su intención de presentarse y aseguró que la candidatura oficial será registrada "en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable".

El reloj ya corre rumbo a las elecciones merengues. Y esta vez, el hombre al que en España ya identifican como "el mexicano" parece decidido a sí dar el paso contra Florentino Pérez.