Gallos Blancos veta a 58 personas por violencia en La Corregidora

El fiscal general de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo informó que 58 aficionados serán vetados del estadio La Corregidora por un periodo entre 3 y 4 años, por los hechos del 5 de marzo de 2022. Esta situación se debe a las ordenes que se emitieron en su contra por el delito de violencia en espectáculos deportivos, misma que les impedirá el acceso a otro tipo de eventos.

El público está por regresar a las tribunas del estadio La Corregidora, en Querétaro, luego de que se cumplirá el periodo de sanción que le habían dado al inmueble por la pelea que se presentó entre las barras de Gallos Blancos y Atlas. El veto fue de un año, ya que no se cumplieron con los protocolos de seguridad adecuada para un partido de tal magnitud.

El titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro detalló, durante un entrevista a distintos medios de comunicación de la entidad, que han emitido un comunicado a la directiva del Club Gallos Blancos en donde se informa de la prohibición del acceso a 58 personas, mismas que estuvieron involucradas en los hechos violentos.

Será el equipo el encargado de realizar las acciones correspondientes para asegurarse de que se cumpla con este decreto, mismo que aplicará por tres años a algunos involucrados y cuatro a otros. "No pueden asistir a ningún tipo de evento, no solamente deportivo, sino públicos. Entonces será responsabilidad de la directiva estar al pendiente, al cuidado, de que estas personas no regresen al estadio", detalló Alejandro Echeverría Cornejo.

Según lo comentado por el fiscal de Querétaro, faltan menos de 30 ordenes de aprehensión por cumplirse, además preciso que más de 100 personas no han sido identificadas. Las 58 personas sentenciadas hasta el momento no pisarán la cárcel, pese a acumular más de 150 años de condena entre todos, debido a que aceptaron su culpabilidad y pagarán una pequeña fianza para la reparación de daños, misma que les dará la libertad.

El titular de la FGE comentó que se han logrado reunir casi un millón de pesos de los acuerdos reparatorios a los que se llegó, sin embargo aclaró que nadie se ha presentado a reclamar lo que les corresponde, ya que la mayoría de los afectados viven en el estado de Jalisco.

INFOBAE