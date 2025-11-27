Gallos de Estancias suman victorias ante Acereros en beisbol

Los Gallos de Estancias exhibieron su pitcheo ante la novena de Acereros y sumaron un par de victorias para mejorar su posición en el standing, dejando su marca en 14 ganados y 10 perdidos.

¿Qué ocurrió?

En encuentro correspondiente a la serie 13 que se jugó el pasado fin de semana, los emplumados abrieron la jornada con un triunfo por holgada diferencia en la pizarra de 5 carreras contra 1. Un bateo oportuno y una sólida serpentina del Jesús Cuéllar soportaron el resultado, mientras que Erick Vázquez se llevó la derrota.

Posteriormente, Gallos aseguró la serie al imponerse en el segundo encuentro por pizarra de 4 carreras contra 2. Juan Cruz tuvo una notable aparición en el montículo para dominar a la ofensiva de la Furia Azul y anotarse el éxito, a la vez que Adal García sufrió el revés.

BLANQUEADAS PARA INDIOS Y VIGMA

La tribu de Mario Cabrera llegó a 22 derrotas consecutivas tras cargar con la doble derrota ante el combinado de Generales-Tigres, en otro duelo de la treceava serie.

En el primer compromiso del doble cartel, la tropa felina se impuso por paliza de 13 carreras contra 7, con el acierto para el pitcher Abraham Mata y la derrota para Juan Contreras; después, la limpia se consumó con victoria por pizarra de 8-5 en el duelo complementario, el que dejó como ganador a Antonio de la O frente a la serpentina de Mario Cabrera.

Por su parte, los Bravos de Sabinas vencieron a Vigma por holgada diferencia de 10 carreras por 3, destacando la labor monticular de Rafael Olivares quien se anotó el acierto ante Olaf Martínez, mientras que la tribu refrendó su superioridad en la segunda confrontación al imponerse por pizarra de 8-4, con victoria para Pablo Delgado y la derrota para Brandon Téllez.