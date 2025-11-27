Récord de Lions y Cowboys en Acción de Gracias: cifras y datos

En Estados Unidos, el fútbol americano y el Día de Acción de Gracias comparten una estrecha relación desde hace casi 100 años con los Detroit Lions y Dallas Cowboys siendo los principales protagonistas en estas fechas.

Actualmente, la NFL programa tres juegos durante el Día de Acción de Gracias continuando con la tradición que iniciaron los Lions desde 1934 y a la que posteriormente se unieron los Cowboys.

¿Cuál es el récord de Lions y Cowboys en el Día de Acción de Gracias?

Los Lions tienen la mayor cantidad de partidos disputados durante esta fecha con una marca de 38 victorias, 45 derrotas y dos empates.

Los Cowboys presumen marca ganadora con 34 triunfos, 22 descalabros y un empate.

Además de estos dos equipos, los Chicago Bears y Green Bay Packers son las franquicias que más han participado en estos compromisos, los últimos incluso cumplieron 13 años seguidos siendo los rivales de los Lions. Chicago tiene un récord de 20-16-2 y Green Bay Packers de 16-20-2.

Además de las ausencias de los Lions durante la Segunda Guerra Mundial, los Cowboys también se perdieron dos presentaciones en el Día de Acción de Gracias de 1975 y 1977 debido a que el entonces comisionado de la NFL, Pete Rozelle, dio esos juegos a St. Louis Cardinals, pero al consumar dos derrotas y un fracaso en el interés del público, los Cowboys volvieron a la acción.

¿Por qué hay partidos el Día de Acción de Gracias?

Todo inició con los Lions, cuando el entonces propietario George A. Richards comenzó una estrategia publicitaria para dar a conocer al equipo que recién había adquirido --originalmente los Portsmouth Spartans-- y que comenzaba su mudanza ya rebautizado a Detroit, con un partido contra los Bears, programado para el Día de Acción de Gracias que resultó todo un éxito ante 26,000 espectadores.

Las únicas veces que Detroit ha tenido que interrumpir sus compromisos del Día de Acción de Gracias fue entre 1939 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, los Cowboys se unieron a esta tradición 32 años después y su intención también comenzó por mero interés publicitario debido a que sus primeras temporadas tenían marca perdedora, por lo que necesitaban una estrategia para atraer público.

El entonces gerente general Tex Schramm pidió que los Cowboys jugaran en esta fecha y el resultado fue una asistencia de 80,259 aficionados. A partir de entonces los Cowboys se convirtieron en protagonistas habituales en el Día de Acción de Gracias.