Partido decisivo para RL Allende en la jornada 12 de la Liga Intermunicipal

En la jornada 12 de la Liga Intermunicipal de Fútbol Frontera, el equipo de RL Allende afrontará un partido determinante para retener el liderato general de la categoría Especial. La escuadra allendista marcha al frente de la tabla de posiciones con 26 unidades que son producto de 8 juegos ganados, 2 empatados y una derrota. Un triunfo ante el Real Independencia, su próximo rival, le permitiría seguir al mando de la competencia, mientras que el empate o la derrota le costarían su continuidad en la posición de honor. Los Compadres están al asecho del liderato. El campeón defensor ocupa la segunda posición con 24 puntos, contando con un partido pendiente, lo que le permite tener amplias posibilidades de desbancar al RL Allende del primer lugar. Por su parte, el conjunto de Buitres figura en el tercer puesto con 21 puntos, seguido por Real Independencia con 20 y APG con 18 unidades. En la sexta posición, el Real Occidental tiene 18 puntos tras 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, mientras que a una considerable distancia y con un funcionamiento bastante flojo en el presente torneo, Atlético Industrial y Deportivo Cali tienen 9 unidades, Aeropuerto cuenta con 7 y FC Miravalle Jr. es sotanero con apenas 4 unidades.

Este sábado en punto de las 5:45 de la tarde, la jornada 12 de la categoría Especial dará inicio con doble cartelera. Por un lado, Miravalle Jr. y Aeropuerto protagonizarán un duelo de abajeños en la cancha Lorenzo Mendoza, mientras que Deportivo Cali visitará a Buitres en el campo del Polonia. Un par de horas más tarde, APG recibirá al Real Occidental en la cancha del Cefare, el líder RL Allende se medirá al Independencia y Los Compadres le harán los honores al Atlético Industrial, en los campos de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda.