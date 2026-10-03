Gilberto Mora, cerca de un traspaso histórico: Liverpool prepararía una oferta millonaria

Gilberto Mora podría convertirse en protagonista de una de las transferencias más importantes para un futbolista mexicano. De acuerdo con Football Insider, el Liverpool prepara una oferta de 40 millones de libras, equivalentes a aproximadamente 52.7 millones de dólares, para hacerse con los servicios del joven jugador de Xolos de Tijuana.

Según el mismo reporte, el conjunto fronterizo pediría al menos 30 millones de libras para comenzar las negociaciones. Además, el club buscaría incluir distintas cláusulas con el objetivo de conservar beneficios económicos ante una futura operación relacionada con el jugador.

Mora también estaría en el radar de otros clubes de peso en Europa, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain. Sin embargo, el futbolista mexicano tendría millones de dólares mencionados en Inglaterra, Mora establecería un nuevo récord como el futbolista mexicano transferido por una cantidad que esperar hasta el mercado de invierno para poder dar el salto al futbol europeo, debido a que alcanzará los 18 años hasta entonces.

Mientras llega ese momento, su representante, Rafaela Pimenta, trabaja en la gestión de las posibles ofertas por el jugador.

Liverpool prepara una oferta por Mora

Si la operación se concretara por los 52.7 millones de dólares mencionados en Inglaterra, Mora establecería un nuevo récord como el futbolista mexicano transferido por una cantidad más elevada.

El monto superaría las operaciones que llevaron a Edson Álvarez al Ajax, a Diego Lainez al Real Betis y a Julián Quiñones al Al-Qadisiyah.

Más allá del récord nacional, una transferencia de esa magnitud colocaría al joven mexicano en un rango económico comparable con jugadores que militan en las principales ligas de Europa.

Comparación de valores de mercado

La comparación parte de las cifras de mercado registradas por Transfermarkt y permite dimensionar el monto que se maneja para una eventual transferencia del mexicano.

Rodrygo: El atacante brasileño del Real Madrid, que juega como extremo derecho, aparece con un valor de mercado de 45 millones de euros. El futbolista disputó el Mundial de Qatar 2022 y no fue incluido en la convocatoria para 2026.

Joan García: El portero del Barcelona está valorado en alrededor de 50 millones de dólares. Su rendimiento durante la temporada actual y la anterior lo ha convertido en una pieza importante para el equipo dirigido por Hansi Flick.

Franco Mastantuono: El mediapunta argentino del Real Madrid cuenta con una valoración cercana a los 50 millones de dólares. Aunque todavía no ha tenido los minutos que esperaba, forma parte de la proyección del club para los próximos años.

Malick Thiaw: El defensa central alemán del Newcastle United tiene un valor aproximado de 50 millones de dólares. Con 25 años, es un jugador habitual en el equipo inglés.

James Garner: El mediocampista del Everton también presenta una valoración cercana a la que tendría Mora en una operación de 52.7 millones de dólares. El futbolista inglés suma cinco apariciones y dos tarjetas amarillas en la actual temporada de la Premier League.

Por ahora, el posible traspaso de Gilberto Mora al Liverpool permanece como una operación en el terreno de las negociaciones y los reportes de prensa. De concretarse por la cantidad señalada, el juvenil de Xolos protagonizaría una transferencia histórica para el futbol mexicano.