Canadá niega visado a Thomas Partey y lo deja fuera del debut de Ghana en el Mundial 2026

El futbolista ghanés Thomas Partey no participará en el primer compromiso de su selección en el Mundial 2026 luego de que las autoridades de Canadá rechazaran concederle el visado de ingreso al país. La decisión impide que el jugador del Villarreal esté presente en el encuentro que Ghana disputará frente a Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.

Partey, de 32 años y considerado una de las figuras más relevantes del combinado africano, enfrenta en el Reino Unido acusaciones relacionadas con siete delitos de violación y uno de agresión sexual. Los señalamientos fueron presentados por cuatro mujeres por hechos ocurridos entre 2021 y 2022. El futbolista se declaró inocente de todos los cargos en abril de este año y permanece en libertad bajo fianza, bajo la condición de no contactar a las denunciantes.

Acciones de la autoridad

Sobre el caso, la FIFA señaló que no interviene en los procedimientos migratorios de los países anfitriones y recordó que corresponde a cada gobierno decidir quién recibe autorización para ingresar a su territorio. La normativa canadiense establece que una persona que haya cometido o sido condenada por un delito puede enfrentar restricciones para entrar al país.

Aunque no podrá viajar a Canadá, Partey sí cuenta con permiso para permanecer en Estados Unidos, donde llegó el pasado 4 de junio. El jugador acompañará a la selección de Ghana en Boston y estará disponible para los siguientes partidos de la fase de grupos, programados contra Croacia el 23 de junio en el Gillette Stadium y frente a Inglaterra el 27 de junio en Philadelphia.

Detalles confirmados

La federación ghanesa no ha emitido comentarios sobre la situación. Previamente, el seleccionador Carlos Queiroz defendió la convocatoria del futbolista y aseguró que no le corresponde juzgar el proceso judicial que enfrenta.

Con esta decisión, Partey se convierte en el primer jugador que ve rechazado su acceso a uno de los tres países organizadores de la Copa del Mundo 2026. En ediciones recientes del torneo se habían registrado demoras y controles migratorios estrictos, pero no casos similares relacionados con la negativa de un visado a un futbolista participante.

Cronología del caso

El proceso judicial contra el mediocampista se llevará a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Además, el jugador, cuyo contrato con el Villarreal concluye este mes, debe informar a las autoridades británicas sobre cualquier desplazamiento internacional, incluida su estancia en Norteamérica durante la competición.