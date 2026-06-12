Renuncia Carlos Ortiz: polémica por asistencia a la NBA en Chetumal

CHETUMAL, México — El director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), Carlos Ortiz, presentó su renuncia irrevocable al cargo este jueves tras verse envuelto en una fuerte polémica pública, luego de ser captado asistiendo a un partido de las finales de la NBA en la ciudad de Boston, Estados Unidos, durante días hábiles laborales.

La salida del funcionario estatal se oficializó pocas horas después de que se difundieran imágenes y videos en plataformas digitales que constataban su presencia en primera fila dentro del TD Garden, el recinto deportivo donde se disputan los encuentros por el campeonato del baloncesto profesional estadounidense.

Polémica por asistencia a las finales de la NBA en día laboral

La difusión del material audiovisual generó severos cuestionamientos por parte de la opinión pública y sectores políticos en Quintana Roo, debido a que el viaje y la asistencia del servidor público al evento deportivo internacional coincidieron con el desarrollo de sus obligaciones oficiales y el horario regular de sus funciones al frente del organismo recaudador de impuestos de la entidad.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la presión derivada de las críticas en redes sociales y la exigencia de transparencia respecto al origen de los recursos para costear los asientos en la zona exclusiva del estadio, catalogados con un alto valor económico en el mercado, aceleraron la separación de su puesto.

Gobierno de Quintana Roo acepta la separación del cargo

Tras confirmarse la dimisión, las autoridades del Gobierno del Estado de Quintana Roo informaron que la renuncia de Carlos Ortiz fue aceptada de manera inmediata por el Ejecutivo estatal, bajo la premisa de mantener una política de congruencia, responsabilidad y estricta disciplina en el servicio público.

La administración estatal reiteró que ningún funcionario debe apartarse de sus responsabilidades institucionales para atender asuntos de carácter estrictamente personal durante periodos laborables, enfatizando el compromiso de los servidores de la entidad con la transparencia y el cumplimiento de sus horarios de atención.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo iniciará el proceso correspondiente para la entrega-recepción de la dirección general del SATQ, nombrando a un encargado de despacho de manera temporal para asegurar la continuidad de los programas de recaudación fiscal, auditoría y atención a los contribuyentes en el estado caribeño, en tanto se define la designación del nuevo titular definitivo del organismo.