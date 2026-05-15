Tigres UANL asegura continuidad de Gorriarán por tres años más

El uruguayo aseguró su continuidad con Tigres al firmar una renovación de contrato por tres años más, extendiendo su vínculo con la institución felina hasta 2029.

De acuerdo con una fuente consultada por CANCHA, la negociación quedó cerrada en términos satisfactorios para ambas partes.

El capitán auriazul, cuyo contrato concluía en diciembre próximo, se ha consolidado como uno de los pilares del equipo dirigido por Guido Pizarro, ganando cada vez mayor protagonismo tanto en la cancha como en el vestidor.

Su liderazgo cobra aún más relevancia ante la eventual salida de figuras emblemáticas como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, quienes formaron parte de la era dorada de la UANL.

Gorriarán ha sido pieza clave en los recientes éxitos del club, destacando en la obtención del título del Clausura 2023 de la Liga MX, así como en el Campeón de Campeones.

Desde su llegada, el charrúa suma 170 partidos con Tigres en todas las competiciones, 155 de ellos como titular, registrando 13 goles y 14 asistencias, números que respaldan su peso dentro del equipo.