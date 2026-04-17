Guardiola advierte: duelo Arsenal es crucial para City

Pep Guardiola no se anda con rodeos. El estratega del Manchester City lanzó una advertencia que retumba en todo el Reino Unido: el duelo ante el Arsenal no es un partido más, es "prácticamente una Final". Con el título de la Premier League pendiendo de un hilo, el técnico catalán admitió que una derrota en el Etihad Stadium sentenciaría el destino de los 'Sky Blues'.

A pocas jornadas del cierre, la lucha palmo a palmo con los 'Gunners' ha llegado a su punto de ebullición. Guardiola fue tajante al analizar las matemáticas del campeonato: el margen de error ha desaparecido. "Si perdemos, nuestras opciones de pelear por el título estarían terminadas. En esta fase de la temporada, cualquier tropiezo es definitivo", sentenció el DT, quien busca extender la hegemonía del City en Inglaterra.

Más allá de la pizarra táctica, Pep puso el foco en el componente psicológico. El Arsenal, sediento de gloria tras una sequía de ligas que parece eterna, llega con una presión asfixiante, mientras que el City debe demostrar la sangre fría que lo ha hecho multicampeón. Para Guardiola, la fortaleza mental será la que incline la balanza en un duelo donde la táctica podría quedar en segundo plano ante la exigencia emocional de jugarse la temporada en 90 minutos.