Guillermo Ochoa lleva a AEL Limassol a las semifinales de la Copa de Chipre

Hay estadios que parecen mausoleos para los visitantes y el del Omonia en Chipre es uno de ellos.

Sin embargo, se convirtió en el escenario de una resurrección deportiva liderada por un hombre acostumbrado a los vientos en contra: Guillermo Ochoa.

En una exhibición de carácter puro, el AEL Limassol remontó un destino que parecía sellado para vencer 1-2 y avanzar a las Semifinales de la Copa de Chipre.

La narrativa del partido fue un ejercicio de resistencia extrema. Durante 77 minutos, el Omonia Nicosia tuvo al Limassol contra las cuerdas, ganando el encuentro y dominando el trámite.

En ese lapso, la figura de Memo Ochoa se agigantó bajo los tres palos. El empate al minuto 77 no fue solo un gol; fue una declaración de guerra que mandó el juego a los tiempos extras, donde la experiencia de Ochoa se convirtió en el faro de un equipo que se negaba a morir.

El clímax de la epopeya llegó en el segundo tiempo extra. Al minuto 115, cuando el cansancio era un grito sordo en las piernas de los jugadores, Taphelo Maseko encontró el espacio y el balón para firmar el 1-2 definitivo.

Sabíamos que veníamos a un campo sumamente difícil, pero este grupo tiene un corazón enorme. Muchos nos daban por eliminados, pero en el fútbol, mientras el árbitro no pite, hay que creer.

Incluso el drama se presentó en el estadio cuando en los minutos finales, Semedo empató el juego para el Omonia, extendiendo la felicidad entre su gente, pero tras una revisión larga en el VAR se determinó anularlo por posición adelantada.

A sus 40 años, Guillermo Ochoa sigue demostrando que su ambición competitiva no tiene fecha de caducidad. El AEL Limassol está entre los cuatro mejores de la Copa, y lo hace de la mano de un guardameta que ha hecho de la resiliencia su mejor atajada.

Como le advirtió Aguirre, Ochoa necesita acumular minutos para ser convocado al Mundial, el mínimo tres mil completos en cancha. Hasta ahora, el portero acumula 1650 minutos en 18 partidos disputados en la liga de Chipre, con lo que cada vez se acerca más al mínimo pedido por la Selección Mexicana para ser considerado entre los tres que estarán en la Copa del Mundo.