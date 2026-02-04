Premios Astros 2025: Javier Soto destaca su importancia en Monclova

El Club Deportivo y Social Astros se encuentra afinando los últimos detalles para la realización de uno de los eventos más tradicionales dentro del ámbito deportivo local: la Entrega de los Premios Astros 2025, que en este año celebrará su edición número 36.

Javier Soto Zamarrón, fundador del organismo, señaló que la ceremonia de entrega de galardones será una de las actividades más representativas con las que el club dará cierre a los festejos por su 50 aniversario, por lo que ya se preparan todos los aspectos para garantizar una velada especial y emotiva.

Dicho evento está programado para llevarse a cabo el próximo 27 de febrero, y actualmente, el comité organizador trabaja en la integración de la lista oficial de homenajeados con el Premio Astros, la cual será dada a conocer en los próximos días.

"Este reconocimiento, que el Club Astros otorga desde el año de 1990, se ha convertido en un símbolo de excelencia y prestigio, reservado para quienes han dejado huella por su desempeño y aportación al desarrollo deportivo regional", dijo Soto Zamarrón en entrevista para Periódico La Voz.

"La Entrega de los Premios Astros no solo representa un acto de reconocimiento, sino también un espacio de convivencia y celebración que fortalece los lazos entre la comunidad deportiva. En el marco del 50 aniversario del club, esta edición adquiere un significado especial, al rendir homenaje tanto a las nuevas generaciones como a aquellas figuras que han contribuido a forjar la historia y tradición de Astros", añadió.

El organizador del evento señaló que aún hay espacio para recibir propuestas y quienes deseen obtener mayor información sobre el evento y presentar candidatos a recibir el Premio Astros, pueden comunicarse al teléfono 866 143-4971.