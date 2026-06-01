Memo Ochoa jugará su sexto Mundial y rompe una marca que ningún portero ha conseguido

La Selección Mexicana ya tiene definidos a sus 26 representantes para la Copa del Mundo de 2026, pero un nombre sobresale por encima de todos: Guillermo "Memo" Ochoa.

A sus 40 años, el experimentado guardameta fue incluido por Javier Aguirre en la lista definitiva del Tri y está a punto de convertirse en el primer portero de la historia en formar parte de seis Copas del Mundo. Un logro que lo coloca en una categoría reservada para muy pocos futbolistas a nivel mundial.

La historia de Guillermo Ochoa en los Mundiales

La convocatoria de Ochoa representa uno de los capítulos más importantes de su carrera. Su camino mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, en el Mundial que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, el arquero buscará escribir una nueva página en los libros de historia del futbol.

La mezcla de experiencia y juventud en la selección

Pero la lista presentada por Aguirre también refleja el contraste entre experiencia y juventud. Mientras Ochoa aporta casi dos décadas de trayectoria internacional, la convocatoria incluye a la joven promesa Gilberto Mora, de apenas 17 años, quien podría convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más jóvenes en disputar una Copa del Mundo.

Entre los nombres más destacados también aparecen Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Edson Álvarez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, quienes conformarán la base de un equipo que busca aprovechar la ventaja de jugar en casa y romper la histórica barrera de los octavos de final.

Expectativas para el futbol mexicano

La convocatoria llega en un momento de gran expectativa para el futbol mexicano. Javier Aguirre afrontará su tercera Copa del Mundo como entrenador del Tri y tendrá la responsabilidad de liderar a una generación que combina figuras consolidadas con nuevos talentos.

Más allá de los resultados que consiga México en el torneo, la presencia de Memo Ochoa ya garantiza un hecho histórico. El arquero que se convirtió en héroe nacional con sus actuaciones en Brasil 2014 y Qatar 2022 tendrá una última oportunidad para agrandar su legado y despedirse de los Mundiales dejando una marca que podría tardar décadas en ser igualada.