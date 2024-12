Hace Ancelotti historia con el Real Madrid.

CIUDAD DE MÉXICO 18-Dec-2024 .-Carlo Ancelotti expresó su satisfacción por convertirse en el técnico más exitoso de la historia del Real Madrid, con 15 títulos.

"Muchos, muy contento. Estoy muy feliz, sí", expresó al canal de la FIFA, luego del 3-0 sobre Pachuca en la Final de la Copa Intercontinental.

Ancelotti fue cuestionado sobre ese inicio de partido en el que el Madrid estuvo dubitativo.

"Hemos empezado un poco así, después poco a poco hemos tomado el control, siempre obviamente teníamos diferencia de calidad, pero hay que mostrar actitud, lo hemos terminado mereciendo", expresó el técnico italiano.

El Real Madrid tuvo 12 disparos y una posesión de balón del 53 por ciento, contra 10 disparos del Pachuca.

"Al final sí, hemos buscado los balones entre líneas que era lo que habíamos preparado y al final ha marcado la diferencia. "Creo que Vini lo hizo bien, hay un montón de calidad, Kylian ha jugado un buen partido, Rodrygo ha marcado el segundo, estamos muy felices, un partido en medio de la temporada, lo hemos ganado bien", expresó.

Se congratula Rodrygo

Rodrygo, autor del segundo gol del Real Madrid, se congratuló por otra conquista del club blanco y, de paso, descartó que su anotación estuviera viciada por un posible fuera de lugar de Jude Bellingham.

"Jude pasa por delante del portero, no interfiere en la jugada, un poco de emoción hasta que valida el gol, muy contento por el título, otra vez con esta camiseta", dijo.

El futbolista había sufrido lesiones en esta temporada.

"Ahora bien, ahora sin lesión, todavía me cuesta un poco por las lesiones que he tenido, estuve un mes fuera, fue muy difícil, me siento mejor físicamente, tengo que trabajar y descansar más para ayudar al equipo.

"Mentalmente un poco jodido, quieres estar bien, ayudar al equipo, no puedes por estar lesionado, difícil, todos me ayudaron en el proceso, bien físicamente puedo ayudar de muchas maneras", expresó a la FIFA.

@ContrerasCANCHA