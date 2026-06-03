Hugo Broos y Sudáfrica entrenan en Pachuca para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 todavía no comienza, pero en Pachuca ya se siente. Las porras, las camisetas, los álbumes de estampas y las filas para ingresar al estadio Hidalgo ofrecieron una imagen poco habitual para un entrenamiento. Sudáfrica, el primer rival de México en la justa, abrió sus puertas al público y convirtió una práctica ordinaria en una de las primeras postales mundialistas que deja el torneo.

Después de recorrer más de 13 mil 700 kilómetros desde Johannesburgo, los Bafana Bafana aterrizaron en Hidalgo para instalar su campamento base de cara a la competencia. La selección africana eligió la Universidad del Fútbol como centro de operaciones y desde ahí preparará su debut ante el Tri el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

La expectativa fue suficiente para reunir a miles de aficionados en el estadio Hidalgo. Las autoridades permitieron el acceso de hasta ocho mil personas, poco más del 30 % de la capacidad del inmueble, una cifra diseñada para garantizar la seguridad y el control del evento.

Sobre la cancha, los futbolistas dirigidos por Hugo Broos realizaron ejercicios de calentamiento, trabajos físicos y dinámicas con balón mientras eran observados por familias enteras que buscaban una primera conexión con el ambiente de una Copa del Mundo. Muchos de los asistentes probablemente no conocían a los jugadores sudafricanos hace unas semanas. Sin embargo, el contacto directo con una selección mundialista transformó rápidamente la curiosidad en simpatía.

La escena más comentada ni siquiera ocurrió durante la práctica. En videos que circularon ampliamente en redes sociales se observa a un niño mexicano apodado Luchito, esperando junto a las instalaciones de Pachuca con un álbum de estampas y un plumón en las manos. Lo que ocurrió después terminó robándose la atención. Hugo Broos se acercó primero para firmar algunas estampillas y posteriormente le entregó una camiseta de la selección sudafricana. El pequeño se la colocó de inmediato mientras recibía abrazos y palabras de ánimo.

Después llegaron los jugadores. Uno por uno fueron acercándose para firmar el álbum, posar para fotografías y estampar autógrafos sobre la camiseta recién recibida. Incluso integrantes del cuerpo técnico le enseñaron el tradicional saludo de los Bafana Bafana, que el niño aprendió en cuestión de segundos. La escena se propagó rápidamente en redes sociales y mostró una faceta distinta de una selección que llega al Mundial con la misión de volver a competir en la élite internacional después de 16 años de ausencia.

Cuando Sudáfrica salte al campo para enfrentar a México en el partido inaugural del torneo, marcará su regreso a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010. El equipo que llega a Norteamérica también refleja una transformación profunda dentro del fútbol del país. A diferencia de las selecciones sudafricanas que participaron en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, dominadas por futbolistas que militaban en Europa, la actual convocatoria encuentra su fortaleza principalmente en la liga local. La mayoría de los 26 convocados desarrolla su carrera en la Betway Premiership.

Antes de enfrentar a México, los Bafana Bafana tendrán una última prueba. El próximo 5 de junio disputarán un partido amistoso contra Jamaica en el estadio Hidalgo, encuentro que servirá para ajustar detalles tácticos y mantener el ritmo competitivo antes del debut mundialista.

Mientras tanto, Pachuca disfruta de una experiencia poco habitual. A una semana de que ruede el balón en la Copa del Mundo, la ciudad ya convive con una selección nacional, escucha otros idiomas, observa entrenamientos internacionales y comienza a respirar el ambiente del torneo más importante del planeta.