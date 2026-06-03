Guillermo Almada es confirmado como nuevo director técnico del América

Guillermo Almada y el América llegaron a un acuerdo de palabra. El uruguayo se convertirá en el director técnico de las Águilas tras la salida del brasileño André Jardine.

Será cuestión de horas para que las Águilas resuelvan de manera contractual al nuevo comandante del torneo Apertura 2026. Mientras, el estratega charrúa ya fue captado en su arribo a la Ciudad de México.

Almada regresará al fútbol mexicano tras una intensa gestión en el fútbol español. Primero con el Real Valladolid, en la Segunda División. Pero fue despedido a finales del 2025.

Después tomó el mando del Real Oviedo, con la misión de salvar la máxima categoría. Lamentablemente para la causa de Grupo Pachuca, el objetivo no se cumplió en el semestre restante de la temporada. Consumado el descenso, su salida se oficializó el 26 de mayo.

Con Santos Laguna, Guillermo Almada alcanzó una final de Liga MX (Guard1anes 2021), la cual perdió ante el Cruz Azul; con los Guerreros de la Comarca Lagunera su gestión en el banquillo duró del 2019 al 2021.

Con los Tuzos del Pachuca, Almada consiguió un título de Liga MX, finales consecutivas, y la conquista de la Concacaf Champions Cup 2024 que le brindó al club el boleto al Mundial de Clubes.

Antes de dirigir en México, Guillermo Almada trabajó con el River Plate de Montevideo y con el Barcelona de Guayaquil en Ecuador, en este último cobró prestigio por el campeonato local conquistado y por llevar al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores.