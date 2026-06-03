FIFA ganará alrededor de 100 millones de dólares en el México vs Sudáfrica

A una semana de iniciar el Mundial 2026 en México con el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, un grupo de dueños de palcos y plateas del inmueble aún no llega a un acuerdo con la organización. Esto ocurre ante las estrictas políticas de la FIFA para tomar el control total de la sede y establecer sus propias reglas, asegurando así sus multimillonarias ganancias.

Para la FIFA, lo que sucede en la Ciudad de México representa un obstáculo atípico, dado que en Monterrey y Guadalajara no han encontrado esta resistencia debido a la forma en que fueron elaborados los contratos originales. Los dueños de los palcos son claros: exigen la totalidad de los derechos adquiridos por 99 años, lo que incluye entradas, el poder ingresar sus propios alimentos y los espacios de estacionamiento; una situación que no está del todo resuelta a estas alturas del conteo final.

El conflicto con los palcohabientes se une a las constantes críticas por el flujo de dinero que recibe la FIFA en comparación con la inversión que realmente realiza en las instalaciones de las sedes del Mundial 2026, el cual comparte con Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en Nueva Jersey se decidió elevar el costo del tren para los días de partido, buscando no utilizar fondos públicos en un evento privado y financiar su propia operación. Por otra parte, en Foxborough hubo una amenaza de boicot ante los elevados costos de seguridad que traería el evento. Aunque en ambos casos se encontraron puntos medios, el mensaje ha sido contundente: no permitirán que todos los beneficios económicos queden en manos de la institución dirigida por Gianni Infantino sin recibir algo a cambio.

La FIFA proyecta que la Copa del Mundo 2026 sea la más lucrativa de la historia en cuanto a boletaje. Para lograrlo, han incrementado los precios de forma exponencial, además de aumentar el número de partidos respecto a Qatar 2022 y debutar los polémicos precios dinámicos en la venta de esta edición. Todo tiene un objetivo claro: facturar tres mil millones de dólares este año exclusivamente por concepto de venta de boletos y zonas de hospitalidad según la propia FIFA lo dio a conocer en su presupuesto.

El Cruz Azul vs Chivas, ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, fue el último partido que albergó el Estadio previo al Mundial 2026. Para consolidar su meta, la FIFA necesita que cada partido sea un éxito rotundo y, de esta forma, asegurar ganancias millonarias en cada uno de los encuentros que se disputarán en las tres sedes.

Por ejemplo, en el partido entre México vs. Sudáfrica, el organismo que preside Infantino ya tiene asegurados 12.48 millones de dólares. Esto es el resultado proporcional de los mil millones de pesos que ha tenido que desembolsar Grupo Ollamani para garantizar los boletos de los dueños de palcos y plateas para los cinco encuentros que albergará este inmueble durante la competencia.

Sin embargo, esta cifra se elevará drásticamente con la venta al público general. Con una capacidad de 83 mil asientos, restando los 15 mil lugares absorbidos por Grupo Ollamani, quedan disponibles 68 mil localidades para el partido del 11 de junio. Si promediamos el costo de esos asientos en 20 mil pesos cada uno (sabemos que existen boletos que superan los 100 mil pesos en las zonas de hospitalidad), se obtienen mil 360 millones de pesos, equivalentes a 78.47 millones de dólares. En suma, la FIFA recaudará unos 90.95 millones de dólares en un solo partido.

Esta estrategia de maximizar los ingresos en el Mundial 2026 contrasta drásticamente con lo obtenido en Qatar. En la edición pasada, la FIFA ganó 243 millones de dólares en todo el torneo por concepto de suites de lujo, mientras que las entradas generales recaudaron 686 millones; logrando un total de 929 millones de dólares según informes del propio organismo. Esto significa que el partido inaugural en México, por sí solo, le otorgará a la FIFA cerca del ocho por ciento de toda la facturación de boletaje del certamen anterior.

Aunque no todos los partidos gozarán del mismo éxito comercial que la inauguración y todavía quedan entradas disponibles en el mercado, la tendencia indica que la FIFA está en camino a duplicar sus ganancias de taquilla en comparación con el pasado Mundial y, a cambio, ofrecer poco retorno económico. Asociaciones hoteleras en Estados Unidos han señalado que el éxito comercial esperado en cuanto a la reserva de cuartos no ha sido lo proyectado, sin embargo, existe la creencia de que esto podría cambiar en los próximos días cuando la Copa del Mundo se ponga completamente en marcha.