Ignacio Ambriz habla sobre la llegada de su amigo, Javier Aguirre, al Tri

Ignacio Ambriz, Director Técnico del equipo Santos Laguna, finalmente habló de la designación de su amigo Javier Aguirre como nuevo timonel de la Selección Mexicana, y mencionó que pese a la gran amistad que llevan desde hace años, no estará participando con él en éste que será su tercer proceso mundialista. Además, hizo evidente su molestia para quienes llaman al "Vasco" como un "entrenador bombero".

Ustedes saben la gran relación que tengo con Javier, haber trabajado siete años al lado de él. Fue el que me ayudó a decidir que yo quería ser entrenador. Me fue formando para poder ser entrenador. Haberme preparado en Europa al lado de él siempre fue de mucha importancia para mí, siempre le estaré agradecido. De la parte de la Selección, yo no participaré con él, a mí no me invitaron", explicó Ambriz.

Agregó: "Lo único que por ahí noto es que hay muchos cortándole a él de un entrenador que es más bombero que otra cosa, y yo creo que estaríamos faltándole al respeto a un hombre que lleva muchos años en Europa, que entregó buenas cuentas; que de alguna u otra forma es su tercer Mundial. Las críticas que por ahí escucho o veo, no me gustan nada. No vivieron al lado de él lo que yo".

Y en el marco de la Leagues Cup 2024, Nacho fue claro al señalar que los clubes mexicanos deben volver al roce que te da jugar contra equipos sudamericanos: "Yo respeto todas las ligas, más hablando de la MLS, pero creo que más importante es jugar Libertadores. A mí me tocó dirigir Libertadores, me tocó jugar Libertadores, la Sudamericana. En esa parte el roce era más fuerte".

Nuestra liga sigue estando fuerte, hay muy buenos equipos. No por un partido que jugaste de las estrellas de una liga contra la otra, y ganaste, eso significa que estás arriba. A mí me gustaría jugar Libertadores, la Sudamericana. Son partidos muy buenos cuando toca ir a Brasil, Argentina o Chile. Acá vas a una sola sede y te traen viajando. Con Toluca, el torneo pasado, me tenían para todos lados", concluyó.