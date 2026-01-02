Rodrigo Dourado se une al América: refuerzo para el Clausura 2026

Finalmente, las Águilas del América han amarrado a un fichaje que la afición americanista exigía, la directiva logró cerrar el traspaso de Rodrigo Dourado para convertirlo en nuevo refuerzo azulcrema para el Clausura 2026 procedente del Atlético San Luis.

El futbolista brasileño emprenderá un nuevo reto y antes de ello se retiró de las instalaciones del cuadro potosino con un fraternal saludo con su mano derecha mientras se disponía a subirse a su coche vestido todo de negro.

La llegada del volante sudamericano genera un exceso en el cupo de jugadores no formados en México dentro de la nómina. Ante esta situación, el alto mando en Coapa determinó que Igor Lichnovsky sea el elemento sacrificado para permitir el nuevo registro. El central andino dejará su puesto tras un periodo de altibajos y una pérdida de protagonismo notable en los planes del cuerpo técnico. Igor no figura en las prioridades tácticas del entrenador brasileño para los desafíos que restan en el calendario futbolístico.

La zona defensiva cuenta con suficientes alternativas de confianza que garantizan la solidez necesaria sin depender del aporte. Su salida representa la solución más viable para ajustar el balance administrativo del club antes del cierre de registros oficiales.

El proceso para dar de baja al zaguero ya está en marcha mientras se ultiman los detalles del contrato de Dourado. América busca una salida que resulte benéfica para ambas partes y evitar conflictos que entorpezcan la planeación deportiva del semestre.

Lichnovsky deberá buscar un nuevo destino profesional fuera de las instalaciones de Coapa de forma casi inmediata. Su paso por el conjunto de las Águilas termina de manera abrupta ante la urgencia de renovar piezas clave en el esquema titular. Rodrigo Dourado arriba al nido con 31 de edad, una cifra que rompe con la política habitual de contrataciones. El club suele apostar por talentos más jóvenes, pero en esta ocasión decidió priorizar la experiencia y el equilibrio en el mediocampo. Las negociaciones económicas con el conjunto potosino resultaron complejas debido al elevado precio solicitado por la carta del jugador. Sin embargo, la insistencia de Jardine por contar con su compatriota inclinó la balanza para realizar la inversión financiera requerida.