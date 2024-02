Insiste Dani Alves que todo fue consensuado

CIUDAD DE MÉXICO 07-Feb-2024 .-Dani Alves, ex jugador del Barcelona, rindió su testimonio en el último día del juicio y admitió que tuvo relaciones con la joven que lo acusa de violación, pero en todo momento fueron consensuadas, insistió en que aquel día bebió mucho y la mujer accedió a todo.

Aseguró que no tuvo que insistir para que fuera al baño.

Cuando entró, se puso de rodillas y le hizo una felación.

"Estábamos bailando ya más cercanos, empezó ella a bailar más pegada a mí, a rozar sus partes con la mía. Un baile típico de discoteca, perrear. Un baile un poco más pegado", explicó

"Me dijo que sí para ir al baño, no tuve que insistir. Le avisé que yo iba primero al baño y me quedé un rato esperando, pensando que no iba a venir, que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente me di con ella en la puerta".

"Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a hacerme una felación. Me bajé los pantalones y me senté en la taza del lavabo", detalló.

Alves señaló que la felación fue todo el coito, pues ella se sentó en sus piernas y él eyaculó fuera.

"No la abofeteé, ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería practicar sexo",

mencionó.

"En ningún momento ella me dijo que no quería ni nada".

Recordó que antes de llegar a la Discoteca Sutton pasó a comer a la Taberna del Clínic donde se bebió dos botellas de vino, whisky y gin tónic, su amigo Bruno manejó porque se sentía bebido.

Aseguró que las chicas nunca estuvieron incómodas en la discoteca.

"No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación, nos movíamos, soy una persona muy cercana, pero con respeto", declaró.

"Yo creo que sí sabían quién era".

Dijo que estuvieron "perreando" y la supuesta víctima puso la mano detrás y empezó a tocarlo.

El ex futbolista de Pumas lloró en medio de su relato, dijo que se enteró por la prensa que lo buscaban por violación y se le vino en mundo encima.

Bloquearon sus cuentas en Brasil y le cancelaron todos sus contratos.

Antes de que se diera la declaración de Alves, los peritos del caso sostuvieron que Alves había bebido, pero no como para perder la noción de lo bueno y lo malo.

"Podía distinguir el bien del mal. Sus capacidades cognitivas estaban ligeramente afectadas. Él sabía lo que estaba sucediendo", indicaron.

Sobre la falta de lesiones vaginales, una de las expertas de la defensa del jugador mencionó que no vio pequeñas erosiones a nivel de bulba a la chica aparentemente agredida.

"Se encuentran más lesiones en coitos no consentidos que en consentidos".

Señaló que la falta de una tumefacción le hace pensar que el coito no fue tan traumático.

Una de las peritos forenses declaró que se le vio con miedo a la víctima, pero se vio a una mujer coherente.

"Cuando llegó estaba con un sentimiento de miedo. Con cierta tensión, había lágrimas cuando relataba lo ocurrido, pero se veía una chica coherente y educada y que explicaba las cosas tal como las había vivido. Por momentos se tenía que

El Tribunal contara con 20 días para dar sentencia.

En caso de ser declarado culpable se le reduciría un año a su condena, ya que lleva más de 12 meses en prisión desde el 20 de enero del 2023.