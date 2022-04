Investigan a Cristiano Ronaldo tras incidente con aficionado

Inglaterra.- Cristiano Ronaldo es investigado por la policía de Merseyside para determinar si cometió una ofensa luego que le tiró el celular de las manos a un aficionado el sábado en la derrota del Manchester United ante el Everton en Goodison Park.

De acuerdo con medios europeos, las fuerzas policiales están revisando el Circuito Cerrado de Televisión del estadio para determinar lo que sucedió cuando Cristiano y compañía salieron de la cancha.

"Mientras los jugadores abandonaban el campo a las 2:30 p.m., se informó que un niño fue agredido por uno de los miembros del equipo visitante cuando salían del campo", dijo la policía de Merseyside el domingo.

"Las investigaciones están en curso y los oficiales están trabajando actualmente con el Everton FC revisará las imágenes de CCTV (video) y está realizando extensas investigaciones de testigos para establecer si se ha cometido un delito", agregaron.

Y es que Cristiano mostró su molestia y descargó su frustración con un aficionado que lo grabó y quería un recuerdo del portugués. A través de videos en redes sociales se ve cómo el ariete le da un golpe en la mano a dicho aficionado mientras el teléfono móvil cae al suelo.

Luego del incidente, ´CR7´ se disculpó en redes sociales y pidió ayuda para encontrar al aficionado e invitarlo a Old Trafford, casa del Manchester United, para que viviera una experiencia inolvidable.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el futbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", puso el portugués en su cuenta de Instagram.