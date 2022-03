"Ir hoy a la selección es muy barato" Paco Palencia critica a los seleccionados

La selección mexicana regresa a la actividad con duelos vitales de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, y la última convocatoria de Gerardo Martino generó discrepancia entre algunos sectores.

Una de las voces que se han pronunciado respecto al proceso del estratega argentino ha sido Francisco Palencia, entrenador mexicano quien apuntó que el hecho de militar en un equipo en Europa no debería ser un pase directo al ‘Tri’.

“Hay que tener en cuenta que no por jugar en Europa mereces ir a selección nacional […] Imaginate poner a Diego Lainez que en lo personal es un gran jugador, pero no tiene ritmo y además lo criticas, esto así no es”, señaló Palencia.

En ese sentido, Palencia también dijo que el ir hoy a la selección “es muy barato”, pues con tres o cuatro partidos buenos “eres convocado”.

Sin embargo, el exjugador mencionó que no toda la culpa de los últimos resultados de la selección debe recaer en los futbolistas, pues también Martino tiene responsabilidad.

“La culpa no es de los jugadores, te diría que el ‘Tata’ Martino hizo lo mismo en Barcelona teniendo un gran plantel, no creo que sea coincidencia”, agregó.

En caso de que la selección mexicana pierda los siguientes partidos, Palencia lanzó el nombre de dos candidatos que él pondría sobre la mesa para tomar las riendas del ‘Tri’.

“Yo tengo dos candidatos ideales si pierde México, uno es Miguel Herrera y el otro es Nacho Ambriz”.

Finalmente, Palencia se mostró en desacuerdo con la naturalización de Rogelio Funes Mori, pues considera que en ataque hay buenos jugadores mexicanos.

“Para mí, Henry Martín es una gran punta, Corona es el mejor jugador que va por fuera, Alexis Vega y Santiago Giménez son grandes jugadores, no naturalices a alguien que te va a aportar lo mismo que un mexicano, naturaliza a alguien que te marque la diferencia”, concluyó.