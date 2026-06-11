Irán critica a EEUU por su trato "humillante" en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO — El director técnico de la selección nacional de futbol de Irán, Amir Ghalenoei, lanzó duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos debido a los problemas de visado y la logística migratoria que enfrentó su delegación para ingresar a territorio norteamericano previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, contrastando dicha experiencia con el trato recibido en México.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, el seleccionador iraní calificó los procedimientos aplicados por las autoridades estadounidenses como "humillantes", señalando que este tipo de políticas migratorias entorpecen la preparación deportiva y afectan el espíritu de un evento diseñado para la unión global.

Problemas de visado y logística migratoria en Estados Unidos

Ghalenoei detalló las complicaciones y el retraso en la expedición de las visas obligatorias para los futbolistas y los miembros del cuerpo técnico del equipo asiático, una situación que generó tensión en la planeación de su debut mundialista.

"Estados Unidos siempre dice que la política está separada del deporte, pero en la práctica vemos todo lo contrario", declaró el estratega iraní. "Hemos recibido un trato muy humillante para conseguir las visas y poder ingresar a su territorio, algo que consideramos inaceptable para un torneo de esta magnitud".

Las tensiones políticas e históricas entre Washington y Teherán se trasladaron de esta forma al ámbito organizativo de la justa mundialista, que por primera vez en la historia es organizada de manera conjunta por tres naciones norteamericanas: Estados Unidos, México y Canadá.

Irán elogia la hospitalidad de las autoridades mexicanas

En un contraste directo a sus declaraciones sobre el país vecino, Amir Ghalenoei dedicó palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia el pueblo y las autoridades mexicanas por las facilidades otorgadas a su delegación desde su llegada al país.

La selección de Irán estableció su campamento de entrenamiento e instalaciones de preparación en territorio mexicano, donde el timonel aseguró haberse sentido respetado y bienvenido en todo momento.

"Quiero agradecer profundamente a las autoridades de México y a su gente por toda la calidez, la hospitalidad y el gran respeto con el que han tratado a nuestra delegación", manifestó el entrenador ante los medios de comunicación. "Aquí nos han brindado todas las facilidades necesarias para concentrarnos exclusivamente en lo deportivo, mostrando el verdadero espíritu de hermandad que debe tener un Mundial".

El conjunto de Irán se encuentra afinando los últimos detalles tácticos antes de encarar sus compromisos oficiales dentro del certamen internacional, en medio de un panorama donde las realidades organizativas de los países anfitriones han quedado bajo el escrutinio de las delegaciones participantes.