Israel Reyes destaca como defensor del Club América en el futbol mexicano

En el futbol mexicano existen jugadores que llaman la atención por sus goles, polémicas o fichajes millonarios. Sin embargo, hay otros que construyen su carrera desde la constancia, el trabajo y la versatilidad. Ese es el caso de Israel Reyes, un defensor que pasó de pelear por minutos en fuerzas básicas a convertirse en uno de los nombres más confiables del balompié nacional.

Originario de Jalisco y nacido el 23 de mayo del año 2000, Reyes ha demostrado que el camino hacia el éxito no siempre es inmediato. Su historia está marcada por paciencia, disciplina y una evolución futbolística constante. Actualmente milita en el Club América y se ha ganado un lugar dentro de la Selección Mexicana gracias a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones defensivas.

Un inicio lejos de los reflectores

Antes de consolidarse en la Liga MX, Israel Reyes formó parte de las fuerzas básicas del Atlas, una cantera reconocida por producir talento joven. Aunque debutó profesionalmente en 2019, el panorama no parecía sencillo: la competencia interna limitó sus oportunidades y su nombre todavía estaba lejos de ser considerado una promesa nacional.

Sin embargo, lejos de rendirse, el defensor encontró una nueva oportunidad en el Puebla, equipo donde comenzó a mostrar el potencial que muchos aún no habían visto.

Puebla, el club que cambió su carrera

Fue en el Puebla donde Israel Reyes dejó de ser una apuesta para convertirse en realidad. Su crecimiento fue evidente: pasó de ser un jugador con poca participación a un elemento indispensable dentro del esquema del equipo.

Su capacidad para anticipar jugadas, salir con balón controlado y adaptarse a distintas posiciones hizo que rápidamente comenzara a llamar la atención de clubes grandes y de los entrenadores de la Selección Mexicana. Además de desempeñarse como defensa central, también ha jugado como lateral derecho e incluso mediocampista defensivo, una característica que elevó considerablemente su valor deportivo.

El salto al América y la presión de vestir una camiseta grande

Después de destacar con Puebla, Israel Reyes dio uno de los pasos más importantes de su carrera: fichó por el Club América en 2022. La llegada al conjunto azulcrema significó un reto mayor, pues jugar en uno de los equipos más mediáticos de México implica convivir con presión constante, exigencia y expectativas altas.

Lejos de intimidarse, Reyes se consolidó como una pieza confiable dentro de la defensa americanista. Su perfil sobrio, lejos del protagonismo mediático, ha sido precisamente una de sus fortalezas: mientras otros acaparan titulares, él responde en el terreno de juego.

Un jugador que ya piensa en el Mundial

El crecimiento de Israel Reyes no ha pasado desapercibido para el combinado nacional. En los últimos años se ha convertido en un futbolista frecuente en convocatorias del Tri, gracias a su capacidad de adaptación y regularidad.

De cara a la Copa del Mundo de 2026, el defensor aparece como una opción sólida para reforzar la zaga mexicana, especialmente por su polivalencia táctica, un atributo muy valorado en torneos internacionales. Incluso ha manifestado confianza en el proyecto de la Selección rumbo al Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Más que un defensa: una historia de perseverancia

La historia de Israel Reyes refleja algo poco común en una era dominada por el éxito inmediato: el crecimiento gradual. No fue un futbolista que explotó desde adolescente ni una figura mediática desde el primer día. Su carrera se ha construido con paciencia, trabajo y rendimiento constante.

Hoy, el defensa jalisciense representa a una generación de futbolistas mexicanos que buscan abrirse paso con esfuerzo y disciplina, demostrando que el talento puede tardar en florecer, pero cuando encuentra el escenario correcto, termina por consolidarse.