Jacob Misiorowski lanza a 105 millas por hora y rompe récord en MLB

El lanzador Jacob Misiorowski paralizó la MLB al lanzar a 105 millas por hora ante los Filis, destrozando todos los récords electrónicos para un pitcher abridor en la historia de las Grandes Ligas.

Kyle Schwarber, el jonronero más peligroso de la Liga Nacional, se paró en el home plate. Jacob Misiorowski tomó el montículo por los Milwaukee Brewers. Lo que vino después fue física pura y un momento que llegó hasta los libros de historia de la MLB.

El primer pitcheo de la tarde: strike. El segundo: strike. El quinto y último: un foul tip que el receptor atrapó limpio y que el marcador de velocidad registró en 105 millas por hora. El dugout de Milwaukee explotó. El estadio enmudeció. El radar no mentía.

Misiorowski abrió el partido del viernes contra los Philadelphia Phillies con un ponche de cinco lanzamientos contra Schwarber. Aunque los datos oficiales de la MLB ajustaron la cifra a 104.5 mph, el envío de cualquier modo pulverizó el récord anterior de velocidad.

El lanzador derecho de 24 años no se detuvo ahí y ponchó al hilo a la exigente ofensiva de Filadelfia. Retiró a Trea Turner en cuatro pitcheos y a la superestrella Bryce Harper en solo tres. Su lanzamiento más lento en ese primer episodio fue de 102.3 mph. En total, cuatro de sus envíos superaron la barrera de las 104 mph, rompiendo su propio récord cuatro veces en una sola entrada.

La marca previa de velocidad para un abridor la había impuesto él mismo apenas seis días antes, el 6 de junio, cuando lanzó a 103.7 mph frente a los Rockies de Colorado. Misiorowski está montando una temporada histórica:

El 25 de mayo, contra los Cardenales de San Luis, realizó 57 lanzamientos a 100 mph o más en un solo juego.

Todos los abridores en la historia del béisbol moderno combinados suman 40 pitcheos a 102 mph o más. El derecho de Milwaukee acumula 67 lanzamientos a esa velocidad solo esta campaña.

El propio serpentinero ya había advertido su potencial en mayo durante el podcast On Base con Mookie Betts:

"Creo que puedo llegar a 104 o 105 mph. Creo que puedo tocar las 105".

El único pitcheo más veloz en la historia de las Grandes Ligas le pertenece al cerrador cubano Aroldis Chapman, quien alcanzó las 105.8 mph en 2010. Misiorowski ya se encuentra a menos de una milla de ese mito, con una enorme diferencia: él lo hace como abridor.