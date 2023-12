Jardine hace llamado al americanismo: "Hay que hacer pesar el Azteca"

América confían en la fortaleza del Estadio Azteca, para dar cuenta del León y avanzar a las semifinales.

Luego de empatar 2-2 en la ida, André Jardine, técnico de las Águilas, exhortó a la nación crema para abarrotar y hacer pesar el mítico recinto mañana por la noche.

Es una oportunidad de reconocer el apoyo que estamos teniendo en toda esta campaña, no solamente en partidos en casa, también de este juego con León. Nuestra afición, siempre muy caliente y participativa.

Nuestra gente sabe que podemos darle la alegría que quieren. Que sepan que no es un partido fácil, vamos a tener momentos duros y si nos sentimos respaldados, jugamos con una energía más. Hay que hacer pesar el Azteca, no solamente mañana, en todos los torneos. Ahí es nuestra casa, nos sentimos fuertes", presumió las la última práctica en Coapa.

Sobre los fantasmas de las últimas eliminaciones por encima de las épicas fases regulares bajo el mando de los estrategas anteriores (Santiago Solari y Fernando Ortiz), Jardine descartó que cargue con esas presiones.

Tienes que enfocarte en hacer tu trabajo lo mejor posible, en partidos de eliminatoria hay un nivel de atención máximo, los errores se cobran caro, tienen un peso mayor y eso traba el partido. Siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto. Es un tema de concentración. He hablado mucho de esto con los jugadores".

Por otro lado, el brasileño señaló que la modalidad de clasificación en la que avanzó el León, con Play-In, no significó una desventaja para las Águilas que pasaron líderes del Apertura 2023, por las semanas sin competir.

Para nosotros sirvió mucho, porque había jugadores que no estaban al cien y ahora están cerca de su máximo nivel. Tuvimos el infortunio de la infección de Kevin Álvarez, estuvo internado tres días, perdió cuatro kilos".

Ahora estamos prácticamente todos al cien, esperamos el retorno de Brian (Rodríguez) que tenemos chances de tenerlo este mismo torneo. Toda la plantilla está cerca del cien por ciento", mencionó Jardine, al tiempo que confirmó la disponiblidad del atacante Julián Quiñones. "Sólo fue un calambre".

Por último, Jardine manifestó su tranquilidad en el banquillo, por el respaldo de la directiva hacia su trabajo.

Hablamos todos los días, Santiago Baños (presidente deportivo) es muy presente, no hay un día que no platiquemos sobre algo. Diego Ramírez (director deportivo) también está presente y me siento muy respaldado por el trabajo que hacemos, la forma en que el equipo juega y por la evolución mostrada. No olvidar que es futbol, es así, es el deporte colectivo que da más chance a los equipos con menos presupuesto, son partidos nivelados".