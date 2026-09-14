Javier Aguirre suena para dirigir al Valencia tras destitución de Corberán

El Valencia continúa siendo un equipo sin rumbo en España. Van cinco jornadas en LaLiga y hasta el momento no han conseguido una victoria, aunque eso podría cambiar, pues tienen en la mira a un viejo conocido de México: Javier Aguirre.

De acuerdo con varios reportes desde España, el exentrenador de la Selección Mexicana ya habría dado el "si" para ser el nuevo técnico del equipo ché.

¿Qué opciones tiene el Valencia para su nuevo técnico?

Información reportada por Matteo Moretto señala que el ´Vasco´ Aguirre y José Luis Mendilibar son los dos principales candidatos para tomar el banquillo del Valencia. Sin embargo, el programa español El Partir de la Una refiere que la nueva directiva del conjunto blanquinegro ha desechado la opción del técnico español, por lo que Aguirre sería el elegido.

Después de su participación en la Copa del Mundo 2026 con el Tricolor, se esperaba que el Vasco se quedara con algún puesto dentro de la Selección Nacional; sin embargo, decidió hacerse a un lado y continuar su camino.

La situación actual del Valencia CF

Ahora, Aguirre tendría todo listo para volver al futbol español, ahora bajo las riendas del Valencia. Su último equipo fue el Mallorca, club donde obtuvo más derrotas (35) que victorias (34).

Hace un par de días, el Valencia anunció la destitución de Carlos Corberán y parte de la directiva. Hasta el momento, no ha podido ganar en LaLiga y es último en la tabla general con apenas 1 punto.

Hoy, el Valencia ha comenzado los movimientos y anunció a Braulio Vázquez como su nuevo director deportivo. Esta será su segunda etapa con el club, después de haberlo hecho entre 2010 y 2013.

Incluso Braulio sería pieza clave para que Javier Aguirre llegara al banquillo ché, ya que el mexicano espera la llamada de este nuevo directivo para confirmar el fichaje.