Ángeles AHMSA barre a Fuerza Tricolor en doble cartelera

La novena de Ángeles sacó la escoba y barrió a Fuerza Tricolor en la doble cartelera que protagonizaron sobre el diamante del Deportivo AHMSA, en la octava serie de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

En el primer compromiso, los angelinos aprovecharon un rally de 4 carreras en la cuarta entrada para soportar un triunfo por pizarra de 7-5; en dicho duelo, Omar Gutiérrez se apuntó el acierto desde la lomita, mientras Iker Quiroz cargó con el revés. Donaldo Rábago timbró en el tercer episodio para abrir la cuenta de Ángeles, mientras que en el cuarto rollo Edwin Hernández produjo 2 con doblete y posteriormente timbró una más, dentro del ataque de 4 anotaciones que marcó el rumbo del juego. Después, Ángel Reyes agregó una carrera en la quinta tanda y Rábago volvió a responder en la sexta para remachar el triunfo. Por Fuerza Tricolor, Jasiel Acosta conectó cuadrangular de 3 carreras durante el quinto capítulo.

Para el segundo duelo, Ángeles volvió a pegar temprano y terminó asegurando la serie con una victoria de 11-7. Roberto Poot trabajó desde el montículo para acreditarse el triunfo, superando en el duelo de pitcheo a Lenin Martínez. Ángeles fabricó un jugoso rally de 9 carreras en el primer episodio, diferencia que terminó siendo determinante para encaminar la limpia. Daniel Méndez pintó una rayita en la segunda entrada y Donaldo Rábago timbró en la tercera para remachar la ventaja, mientras los tricolores tuvieron su mejor momento en el tercer capítulo, en el que fabricaron una producción de 3.