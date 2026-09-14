Todos Estrellas golea 8-0 a Chivas La Sierrita en el fútbol local

El equipo de Todos Estrellas no tuvo contemplaciones ante las carencias defensivas de Chivas La Sierrita y terminó propinándole una contundente goleada de 8-0, al disputar la sexta jornada en la categoría 60 Años y Más.

Los estelares tomaron ventaja desde el arranque con un tempranero gol de Ignacio Pérez apenas al minuto 2, quien volvió a hacerse presente en el tanteador al 31´. Jorge Domínguez también hizo sentir su pegada con anotaciones a los minutos 11 y 20, para poner los cartones 4-0 antes del descanso de medio tiempo.

En la parte complementaria, Todos Estrellas mantuvo el acelerador a fondo y amplió la ventaja con tantos de Luis Chávez al minuto 50, Juan Navarrete al 61´ y 70´, mientras que Carlos Vázquez apareció al 66´ para ponerle cifras definitivas a la goleada sobre el rebaño.

Por otra parte, dentro de la categoría 48 y más, Notaría Maldonado se impuso con autoridad frente al Club Deportivo Miravalle con marcador de 6-0. Arnoldo Maldonado comandó la ofensiva de los notarios con un hat-trick, secundado por Rodrigo Elizondo, Eulalio Estrada y Enrique García, quienes aportaron un tanto para definir la goleada en cotejo que se disputó sobre la cancha de la Unidad Deportiva.