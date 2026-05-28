Javier Aguirre presenta a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 28-May-2026.- En solo dos semanas arranca el Mundial. México ya tiene a 26 futbolistas al mando del técnico Javier Aguirre.

Raúl Jiménez y César Huerta se incorporarán al equipo hoy en Pasadena, sede del penúltimo juego de preparación, el sábado contra Australia.

El lunes, el "Vasco" Aguirre debe revelar a sus 26 mundialistas.

Más allá de que el técnico aún pueda sorprender con un llamado de último minuto en caso de lesión o una situación extrafutbolística, los afortunados que ya entrenan con el Tricolor deben estar más tranquilos que aquellos que están a la espera del milagro.

Desde el 6 de mayo, con la Selección Mexicana trabajan 12 jugadores de la Liga MX.

Javier Aguirre se comprometió a no manosear jugadores de la Liga mexicana: se perdieron la Liguilla a cambio de su convocatoria al Mundial.

Al paso de los días se han incorporado los 14 futbolistas procedentes de Ligas europeas. Para empezar, el portero Guillermo Ochoa, quien busca su sexta Copa del Mundo.

Hace apenas tres meses, el Tricolor pudo conformar un once de lesionados.

Futbolistas como Luis Romo, Luis Chávez, Santiago Giménez, César Huerta, Gilberto Mora, Alexis Vega, Mateo Chávez y el capitán Edson Álvarez se recuperaron; Marcel Ruiz aún se aferra a un milagro, mientras que a Rodrigo Huescas y a Luis Ángel Malagón no les alcanzó el tiempo.

El "Chino" Huerta parecía que se quedaba en la orilla tras una pubalgia.

El "Vasco" ha declarado que no tiene compromisos y por ello puede bajar de la convocatoria a cualquiera de los 26 seleccionados y apostar por alguno de los 29 restantes de la prelista para el Mundial.

Cualquier cambio sería minúsculo. Este es el rostro de la Selección Mexicana que el jueves 11 de junio debuta contra Sudáfrica.