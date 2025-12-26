Stephen Curry y Jimmy Butler destacan en victoria de Warriors sobre Mavericks

Stephen Curry y Jimmy Butler se encargaron de que el novato Cooper Flagg tuviera un amargo debut en una jornada navideña luego de que los Golden State Warriors vencieran 126-116 a los Dallas Mavericks.

Butler se quedó en la frontera de sumar un triple doble, luego de encestar 14 puntos, recuperar nueve rebotes y dar nueve asistencias. El mejor encestador de Warriors fue Curry con 23 unidades.

A Flagg le quedó el consuelo de que en su primer partido de Navidad, fue el líder encestador con 27 puntos, después de encestar 13 de sus 21 disparos. También recuperó seis rebotes y tuvo cinco asistencias.

El partido fue especial para Klay Thompson, quien volvió a enfrentarse a los Golden State Warriors, con los que ganó tres títulos. Fue la primera ocasión que lo hace en Navidad, pero no tuvo buena fortuna cuando terminó con siete unidades en 26 minutos y apenas embocó uno de cuatro intentos de larga distancia.

El exguardia de los Warriors fue recibido con una sonora ovación cuando entró por primera vez a la duela cuando restaban 5:51 minutos para el final del primer periodo.

Para los Mavericks volvieron las malas noticias con relación al centro Anthony Davis, quien abandonó la duela en el segundo periodo, debido a unos espasmos, y ya no volvió para el resto del partido.