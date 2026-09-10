Halcones del CEUC buscan el campeonato en Morelos este domingo

Los Halcones del CEUC viajarán este domingo a Morelos con la misión de conquistar el campeonato de la Temporada 2026 de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, al visitar a Agricultores de Morelos. La novena monclovense domina 3-1 la serie final y solo requiere un triunfo para levantar el título.

El quinto juego está programado para iniciar a las 10:30 a. m. en el Parque Santiago V. González, escenario que se espera luzca pletórico para recibir de nueva cuenta la serie final. Con la ventaja, una victoria de los universitarios les otorgaría el campeonato, mientras que un triunfo de Agricultores obligaría a disputar inmediatamente un sexto encuentro.

Los Halcones tomaron la delantera el pasado domingo en el Parque Infantil Niños Héroes, donde se apuntaron triunfos de 11 carreras a 4 y 7-5. En ambos encuentros destacaron Dianyer Florentino, Hiram Sánchez, Johnny Santos, Daniel Cornejo y Lisban Correa, quienes aportaron en pitcheo y ofensiva para conseguir dos resultados valiosos.

Con el envión anímico a favor, la novena universitaria afrontará el compromiso en territorio ajeno con la oportunidad de cerrar la serie. Los Halcones del CEUC buscarán así conquistar su segundo campeonato dentro de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, respaldados por una ventaja que los tiene a un paso de la corona.