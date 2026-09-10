Fénix gana en dramático partido a Shadows en voleibol

Los Plascencia jugaron por nota sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez y lograron sellar una categórica victoria ante el sexteto de Ajolotes, durante la jornada 23 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En el primer set, la dinastía Plascencia marcó diferencia mediante remates efectivos y precisos, además de oportunos bloqueos que frenaron los intentos ofensivos de Ajolotes. Con mayor contundencia, los Plascencia se apuntaron el parcial inicial por 25-13 para tomar la delantera.

El dominio continuó en el segundo episodio, aunque Ajolotes buscó reaccionar y mantenerse en la pelea. Sin embargo, la dinastía mantuvo el ritmo de juego, respondió en los momentos importantes y terminó sellando la victoria con un segundo parcial de 25-18.

En la categoría mixta, Fénix y Shadows protagonizaron uno de los encuentros más disputados de la cartelera disputada el pasado fin de semana, definido en tres intensos sets. Las aves de fuego se quedaron con el triunfo tras firmar parciales de 28-26, 21-25 y 15-10, resultado que les permitió sumar una valiosa victoria en la recta final de la temporada.