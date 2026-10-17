Cruz Azul Femenil despide a Raúl 'Potro' Gutiérrez por polémica con América

Cruz Azul Femenil decidió poner punto final al ciclo de Raúl ´Potro´ Gutiérrez, apenas unos días después de que el entrenador ofreciera disculpas por la polémica que generó al aparecer con la camiseta del América durante los festejos por los 110 años del conjunto azulcrema. La institución cementera confirmó la conclusión de su etapa al frente del equipo, al considerar que las circunstancias actuales impedían dar continuidad al proyecto deportivo.

Gutiérrez había asumido la dirección técnica el pasado 23 de agosto de 2026, en una etapa que inicialmente apuntaba a tener continuidad. Sin embargo, el episodio relacionado con el acérrimo rival terminó por convertirse en un factor determinante en su salida, anunciada cinco días después de sus disculpas.

La decisión de la directiva

Mediante un comunicado, el club informó que la decisión se tomó de común acuerdo entre la Dirección Deportiva Femenil y el entrenador. Ambas partes coincidieron en que el escenario que atravesaba el equipo no ofrecía las condiciones necesarias para seguir adelante con el plan establecido.

Joaquín Moreno toma las riendas de manera interina

Tras la salida del ´Potro´, la directiva eligió a Joaquín Moreno para hacerse cargo del primer equipo femenil de forma provisional, mientras se define quién ocupará el puesto de manera permanente. La institución señaló que el nombramiento responde a una decisión deportiva y administrativa para afrontar la situación inmediata. Moreno, quien ha asumido funciones de emergencia en los equipos de Cruz Azul, tendrá ahora la responsabilidad de conducir al conjunto femenil durante este periodo de transición.

Su primera prueba llegará prácticamente de inmediato, cuando las celestes se enfrenten a Monterrey el sábado 17 de octubre, en el encuentro correspondiente a la jornada 11.

Cruz Azul Femenil busca mantenerse en la pelea por la Liguilla

Con la temporada regular cerca de concluir, el margen de maniobra para el nuevo estratega será reducido. A Cruz Azul Femenil le quedan cuatro partidos, incluido el compromiso ante Monterrey, y todavía conserva posibilidades de avanzar a la Liguilla. Para conseguirlo, el equipo necesitará ganar los encuentros restantes, por lo que el cierre del torneo será determinante para sus aspiraciones.

Mientras la directiva trabaja en la búsqueda de un entrenador definitivo, Joaquín Moreno tendrá la misión de mantener al equipo competitivo en una etapa decisiva del campeonato. Su continuidad hasta el final de la fase regular dependerá del desarrollo de las próximas jornadas, en un contexto en el que Cruz Azul busca dejar atrás la controversia y concentrarse en sus objetivos deportivos.