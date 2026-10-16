Fallece Benjamin Satterley, conocido como PAC en AEW

Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC y estrella de All Elite Wrestling (AEW), falleció a causa de un asma bronquial, dio a conocer California Post, basado en un informe de un portavoz de la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook.

La causa de la muerte del luchador fue declarada como natural.

El pasado 27 de septiembre, PAC fue hallado inconsciente en su auto, que se encontraba estacionado frente a un establecimiento en CAVA, en Des Plaines, Illinois, alrededor de las cuatro de la tarde.

Una persona llamó al 911 e indicó haber encontrado a Benjamin Satterley inconsciente dentro del auto. Unos minutos después, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

En el informe del incidente, los equipos de emergencia señalaron que no se observaron lesiones ni marcas sospechosas. Aunque sí, saliva en la parte de enfrente de su camisa, así como medicamentos dentro del auto.

También se indicó que uno de los agentes presentes contactó a una mujer que conocía a PAC y explicó que el luchador se había detenido para almorzar antes de dirigirse al aeropuerto.

Benjamin tenía abierta la aplicación Google Maps con rumbo al aeropuerto O´Hare. Un día antes, había luchado contra Andrade "El Ídolo" en el NOW Arena de Chicago.